برن-سانا

اكتشف علماء آثار قطعة زينة برونزية يعود تاريخها إلى نحو أربعة آلاف عام في جبال الألب السويسرية، ما يسلط الضوء على حياة المسافرين القدماء أثناء عبور المرتفعات الجبلية.

وأعلنت دائرة الآثار في مقاطعة برن السويسرية “أركيولوجيشر دينست ديس كانتونس برن” في بيان عبر بوابتها الرسمية أمس الأربعاء، أن باحثيها عثروا على طوق برونزي في ممر لوتشين الجبلي على ارتفاع يزيد على 2600 متر، الذي يربط بين منطقة بيرنيز أوبرلاند ومقاطعة فاليه، ويعود إلى العصر البرونزي المبكر بين عامي 2000 و1700 قبل الميلاد، وقد نُقل بعد توثيق موقعه إلى مختبر حفظ الآثار في مدينة برن.

وأوضح الباحثون أن قطر الطوق يبلغ نحو 13 سنتيمتراً وتوجد حلقتان عند طرفيه مع احتفاظه بحالة جيدة رغم قسوة المناخ الجبلي، مشيرين إلى أنه أول قطعة زينة برونزية تُكتشف مباشرة في هذا الموقع، وأن قطعاً مشابهة عُثر عليها سابقاً في مدافن بعدة بلدات بمقاطعة برن، يرجّحون أن المسافر تركه عمداً في الممر طلباً للحماية أو عربون شكرٍ على السلامة خلال الرحلة.

يُذكر أن ممر لوتشين مثّل طريقاً حيوياً للتنقل ونقل البضائع والرعي والصيد منذ آلاف السنين واستمر استخدامه في العصر الروماني والعصور الوسطى، حيث أسهم الجليد في حفظ بقايا أثرية قديمة فيه كالأقواس الخشبية والجلود، إلا أن ذوبان الجليد بفعل التغير المناخي بات يكشف عن آثار جديدة ويضع العلماء في سباق مع الزمن لحمايتها قبل تلفها.