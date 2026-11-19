عدن-سانا
وثّقت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات في تقرير أصدرته، اليوم الخميس، ارتكاب ميليشيا الحوثي 45 جريمة وانتهاكاً بحق المدنيين وممتلكاتهم في محافظة تعز خلال الساعات الـ73 الماضية.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن الشبكة قولها في تقرير: إنّ القصف والقنص أسفرا عن مقتل 4 مدنيين، بينهم امرأة توفيت بعدما تعذّر على أسرتها إسعافها، بسبب استمرار القنص الذي طال سكان قريتها وسيارات الإسعاف التي حاولت الوصول إليها، كما قتل طفل في التاسعة من العمر برصاص قناص في منطقة كحلان بمديرية صبر المواد، وأصيب 22 مدنياً بجروح متفاوتة، بينهم 3 نساء و11 طفلاً.
ووثق التقرير اختطاف 9 مواطنين بعد إيقافهم في نقطة الهنجر ونقلهم إلى سجون مدينة الصالح، وإصابة 6 منازل بأضرار تراوحت بين جزئية وكلية، وتضرر 4 مركبات خاصة.
وقال التقرير: “منذ تشديد الحصار الحوثي على مدينة تعز في 4 تشرين الأول الماضي، تراجع دخول المركبات بأكثر من 98 بالمئة من نحو 8000 إلى 10000 مركبة يومياً، قبل تشديد الحصار إلى ما لا يتجاوز 150 مركبة يومياً وخلال ساعات محدودة، وأعاقت القيود المفروضة على المنافذ حركة المسافرين والتجارة والإمدادات، فيما أفاد التقرير بتعرض مسافرين وسائقين وتجار لإجراءات تفتيش مهينة واستجوابات واحتجازات.
وأضاف التقرير: “إن المخزون الغذائي المتاح في المدينة لا يغطي سوى 10بالمئة من احتياجات السكان، في ظل تراجع إمدادات الغذاء والأدوية والمياه بنسبة 90 بالمئة، وإمدادات الغاز بنسبة 97.3 بالمئة، والبنزين بنسبة 96.3 بالمئة، والديزل بنسبة 97.2 بالمئة، وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنحو 60 بالمئة وأسعار الغاز والمشتقات النفطية بنحو 300 بالمئة”.
وأشار إلى أن تداعيات الأزمة والحصار طالت 462899 طفلاً دون الخامسة، كما تأثر وصول 491583 امرأة في سن الإنجاب إلى خدمات الصحة الإنجابية، وتواجه 40,656 امرأة حاملاً صعوبات في الحصول على خدمات الولادة الآمنة.
ولفتت الشبكة إلى أن نفاد مخزون اللقاحات يهدد بحرمان 79268 طفلاً دون عام من التحصين، وتراجع عدد حاضنات حديثي الولادة من 160 إلى 78 حاضنة، وانخفض عدد الأطفال المستفيدين من خدمات رعاية حديثي الولادة من 592 إلى 288 طفلاً.
وحذرت الشبكة من أن استمرار القيود على حركة المدنيين والإمدادات، بالتزامن مع تراجع الخدمات الأساسية، ينذر بكارثة إنسانية وشيكة وتداعيات صحية ومعيشية طويلة الأمد، داعية الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمانحين إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتأمين الطريق الرابط بين مدينة تعز ومحافظتي لحج وعدن، ورفع القيود المفروضة على حركة المدنيين والإمدادات، وضمان وصول الغذاء والدواء والمياه والوقود والمساعدات الإنسانية بصورة آمنة ومنتظمة.
وكانت الحكومة اليمنية أصدرت أمس الأربعاء، قانوناً يقضي بتصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية وتجريم أنشطتها وتمويلها، وذلك في وقت ترتكب فيه الميليشيا جرائم وثقتها منظمات حقوقية بحق اليمنيين في مناطق عدة من البلاد.