‏ ‏عدن-سانا‏

وثّقت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات في تقرير أصدرته، اليوم الخميس، ارتكاب ‏ميليشيا الحوثي 45 جريمة وانتهاكاً بحق المدنيين وممتلكاتهم في محافظة تعز خلال ‏الساعات الـ73 الماضية.‏

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن الشبكة قولها في تقرير: إنّ القصف والقنص أسفرا عن ‏مقتل 4 مدنيين، بينهم امرأة توفيت بعدما تعذّر على أسرتها إسعافها، بسبب استمرار ‏القنص الذي طال سكان قريتها وسيارات الإسعاف التي حاولت الوصول إليها، كما قتل ‏طفل في التاسعة من العمر برصاص قناص في منطقة كحلان بمديرية صبر المواد، ‏وأصيب 22 مدنياً بجروح متفاوتة، بينهم 3 نساء و11 طفلاً.‏

ووثق التقرير اختطاف 9 مواطنين بعد إيقافهم في نقطة الهنجر ونقلهم إلى سجون مدينة ‏الصالح، وإصابة 6 منازل بأضرار تراوحت بين جزئية وكلية، وتضرر 4 مركبات ‏خاصة.‏

وقال التقرير: “منذ تشديد الحصار الحوثي على مدينة تعز في 4 تشرين الأول الماضي، ‏تراجع دخول المركبات بأكثر من 98 بالمئة من نحو 8000 إلى 10000 مركبة يومياً، ‏قبل تشديد الحصار إلى ما لا يتجاوز 150 مركبة يومياً وخلال ساعات محدودة، ‏وأعاقت القيود المفروضة على المنافذ حركة المسافرين والتجارة والإمدادات، فيما أفاد ‏التقرير بتعرض مسافرين وسائقين وتجار لإجراءات تفتيش مهينة واستجوابات واحتجازات.‏

وأضاف التقرير: “إن المخزون الغذائي المتاح في المدينة لا يغطي سوى 10بالمئة من ‏احتياجات السكان، في ظل تراجع إمدادات الغذاء والأدوية والمياه بنسبة 90 بالمئة، ‏وإمدادات الغاز بنسبة 97.3 بالمئة، والبنزين بنسبة 96.3 بالمئة، والديزل بنسبة 97.2 ‏بالمئة، وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنحو 60 بالمئة وأسعار الغاز والمشتقات النفطية ‏بنحو 300 بالمئة”.‏

وأشار إلى أن تداعيات الأزمة والحصار طالت 462899 طفلاً دون الخامسة، كما ‏تأثر وصول 491583 امرأة في سن الإنجاب إلى خدمات الصحة الإنجابية، وتواجه ‌‏40,656 امرأة حاملاً صعوبات في الحصول على خدمات الولادة الآمنة.‏

ولفتت الشبكة إلى أن نفاد مخزون اللقاحات يهدد بحرمان 79268 طفلاً دون عام من ‏التحصين، وتراجع عدد حاضنات حديثي الولادة من 160 إلى 78 حاضنة، وانخفض ‏عدد الأطفال المستفيدين من خدمات رعاية حديثي الولادة من 592 إلى 288 طفلاً.‏

وحذرت الشبكة من أن استمرار القيود على حركة المدنيين والإمدادات، بالتزامن مع تراجع ‏الخدمات الأساسية، ينذر بكارثة إنسانية وشيكة وتداعيات صحية ومعيشية طويلة الأمد، ‏داعية الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمانحين إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتأمين ‏الطريق الرابط بين مدينة تعز ومحافظتي لحج وعدن، ورفع القيود المفروضة على حركة ‏المدنيين والإمدادات، وضمان وصول الغذاء والدواء والمياه والوقود والمساعدات الإنسانية ‏بصورة آمنة ومنتظمة.‏

وكانت الحكومة اليمنية أصدرت أمس الأربعاء، قانوناً يقضي بتصنيف ميليشيا الحوثي ‏منظمة إرهابية وتجريم أنشطتها وتمويلها، وذلك في وقت ترتكب فيه الميليشيا جرائم وثقتها ‏منظمات حقوقية بحق اليمنيين في مناطق عدة من البلاد.‏