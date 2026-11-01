بدء أعمال مشروع ترميم وإعادة تأهيل مدرسة لحايا بريف حماة الشمالي

حماة-سانا



بدأت المؤسسة السورية للبناء والتشييد “سيبكو”، اليوم الأحد، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم في حماة، أعمال ترميم وإعادة تأهيل مدرسة لحايا في ريف المحافظة الشمالي، وذلك ضمن حملة «سوريا بلا مخيمات».



وأوضحت المشرفة على أعمال المشروع من جانب مديرية تربية حماة، وردة قطاش، في تصريح لمراسل سانا، أن المشروع يتضمن ترميم أربع غرف صفية، وبناء سور خارجي للمدرسة من الجهات الأربع، إضافة إلى ترميم دورات المياه، مبينةً أنه سيتم أيضاً تجهيز المدرسة بالفرش الكامل والأبواب والنوافذ، وتزويدها بمنظومة طاقة شمسية.

ولفتت قطاش إلى أن المدة الزمنية المقررة لتنفيذ أعمال الترميم والبناء تبلغ ستة أشهر، اعتباراً من تاريخ بدء المشروع، على أن تكون المدرسة جاهزة لاستقبال الطلاب مطلع العام الدراسي المقبل.

بدوره أشار المواطن محمد جهاد الصالح من قرية لحايا إلى أن الأهالي رمموا، بعد التحرير ثلاث غرف صفية في المدرسة، لافتاً إلى أن ترميمها وتوسعتها سيسهمان في تشجيع الأهالي على العودة إلى القرية وتعليم أبنائهم.



وكانت المؤسسة السورية للبناء والتشييد باشرت مؤخراً أعمال إعادة تأهيل وترميم مدرستي الحواش وسحاب في ريف حماة الشمالي.