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بدء أعمال مشروع ترميم وإعادة تأهيل مدرسة لحايا بريف حماة الشمالي

dji fly ٢٠٢٦١١٠١ ١١٣٣٢٦ 0013 1793528240014 photo بدء أعمال مشروع ترميم وإعادة تأهيل مدرسة لحايا بريف حماة الشمالي
أعمال مشروع ترميم وإعادة تأهيل مدرسة لحايا-حماة-سانا

حماة-سانا
 
بدأت المؤسسة السورية للبناء والتشييد “سيبكو”، اليوم الأحد، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم في حماة، أعمال ترميم وإعادة تأهيل مدرسة لحايا في ريف المحافظة الشمالي، وذلك ضمن حملة «سوريا بلا مخيمات».
 
وأوضحت المشرفة على أعمال المشروع من جانب مديرية تربية حماة، وردة قطاش، في تصريح لمراسل سانا، أن المشروع يتضمن ترميم أربع غرف صفية، وبناء سور خارجي للمدرسة من الجهات الأربع، إضافة إلى ترميم دورات المياه، مبينةً أنه سيتم أيضاً تجهيز المدرسة بالفرش الكامل والأبواب والنوافذ، وتزويدها بمنظومة طاقة شمسية.

7D9A4684 بدء أعمال مشروع ترميم وإعادة تأهيل مدرسة لحايا بريف حماة الشمالي

ولفتت قطاش إلى أن المدة الزمنية المقررة لتنفيذ أعمال الترميم والبناء تبلغ ستة أشهر، اعتباراً من تاريخ بدء المشروع، على أن تكون المدرسة جاهزة لاستقبال الطلاب مطلع العام الدراسي المقبل.

بدوره أشار المواطن محمد جهاد الصالح من قرية لحايا إلى أن الأهالي رمموا، بعد التحرير ثلاث غرف صفية في المدرسة، لافتاً إلى أن ترميمها وتوسعتها سيسهمان في تشجيع الأهالي على العودة إلى القرية وتعليم أبنائهم.
 
وكانت المؤسسة السورية للبناء والتشييد باشرت مؤخراً أعمال إعادة تأهيل وترميم مدرستي الحواش وسحاب في ريف حماة الشمالي.

7D9A4641 بدء أعمال مشروع ترميم وإعادة تأهيل مدرسة لحايا بريف حماة الشمالي
7D9A4646 بدء أعمال مشروع ترميم وإعادة تأهيل مدرسة لحايا بريف حماة الشمالي
7D9A4661 بدء أعمال مشروع ترميم وإعادة تأهيل مدرسة لحايا بريف حماة الشمالي
7D9A4673 بدء أعمال مشروع ترميم وإعادة تأهيل مدرسة لحايا بريف حماة الشمالي
7D9A4682 بدء أعمال مشروع ترميم وإعادة تأهيل مدرسة لحايا بريف حماة الشمالي
dji fly ٢٠٢٦١١٠١ ١١٣٣٤٨ 0014 1793528237991 photoل بدء أعمال مشروع ترميم وإعادة تأهيل مدرسة لحايا بريف حماة الشمالي
dji fly ٢٠٢٦١١٠١ ١١٣٦٠٢ 0019 1793528227244 photo بدء أعمال مشروع ترميم وإعادة تأهيل مدرسة لحايا بريف حماة الشمالي
dji fly ٢٠٢٦١١٠١ ١١٣٦٣٠ 0020 1793528224802 photo scaled بدء أعمال مشروع ترميم وإعادة تأهيل مدرسة لحايا بريف حماة الشمالي
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