وزارة التربية تواصل رفد المدارس بمقاعد دراسية جديدة

دمشق-سانا

تواصل وزارة التربية والتعليم السورية رفد المدارس في مختلف المحافظات بمقاعد دراسية حديثة ضمن خطة تهدف إلى استكمال المتطلبات الأساسية للعملية التعليمية، بالتوازي مع استمرار وصول دفعات أخرى تباعاً خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح رئيس دائرة الإعلام في وزارة التربية والتعليم حمزة حورية، في تصريح لـ سانا اليوم الأحد، أن الوزارة وزّعت الدفعة الأولى من المقاعد الدراسية الجديدة على عدد من مديريات التربية والتعليم في المحافظات، في إطار جهودها المستمرة لتعزيز جاهزية المدارس، وتأمين المستلزمات الضرورية لاستقرار العملية التعليمية.

وبيّن حورية أن عدد المقاعد الموزعة في هذه الدفعة بلغ 24 ألف مقعدٍ، موزعة على 3000 مقعد في حلب، و4200 مقعد في حمص، و3600 مقعد في إدلب، و7200 مقعد في حماة، و2000 مقعد في الحسكة، و2000 مقعد في دير الزور، و2000 مقعد في الرقة، مشيراً إلى أن هناك دفعات إضافية ستصل تباعاً إلى مديريات التربية والتعليم، بهدف استكمال احتياجات المدارس في مختلف المناطق.

وكانت وزارة التربية والتعليم أعلنت في السابع عشر من آذار الجاري، عن بدء نقل 10 آلاف مقعد دراسي بدعم إماراتي إلى محافظات دير الزور والرقة والحسكة وحلب، ضمن خطة شاملة تهدف إلى تلبية احتياجات المدارس، وتأمين مستلزمات العملية التعليمية لتعزيز القطاع التعليمي.