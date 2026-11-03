مباحثات سورية ألمانية لتطوير الشراكات بين الجامعات وتعزيز البحث العلمي

دمشق-سانا‏

‏بحث معاون وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الحميد الخالد، خلال ‏لقاءين منفصلين مع ‏ممثلين عن وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية، وعدد ‏من ‏أعضاء البرلمان الألماني ‌‏(البوندستاغ)، بحضور ‌‏القائم بأعمال السفارة السورية في ‏برلين محمد براء شكري، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات التعليم العالي ‏والبحث العلمي.‏

وتناول اللقاءان آفاق تطوير الشراكات الأكاديمية بين الجامعات السورية والألمانية، ‏وتبادل الخبرات العلمية والبحثية، وتوسيع فرص التعاون في مجالات التأهيل والتدريب ‌‏وبناء القدرات، بما يسهم في دعم قطاع التعليم العالي في سوريا، وتعزيز علاقات ‏التعاون ‏العلمي والأكاديمي بين البلدين.‏