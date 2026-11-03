مباحثات سورية ألمانية لتطوير الشراكات بين الجامعات وتعزيز البحث العلمي

دمشق-سانا
بحث معاون وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الحميد الخالد، خلال لقاءين منفصلين مع ممثلين عن وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية، وعدد من أعضاء البرلمان الألماني (البوندستاغ)، بحضور القائم بأعمال السفارة السورية في برلين محمد براء شكري، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي.
وتناول اللقاءان آفاق تطوير الشراكات الأكاديمية بين الجامعات السورية والألمانية، وتبادل الخبرات العلمية والبحثية، وتوسيع فرص التعاون في مجالات التأهيل والتدريب وبناء القدرات، بما يسهم في دعم قطاع التعليم العالي في سوريا، وتعزيز علاقات التعاون العلمي والأكاديمي بين البلدين.