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مباحثات سورية ألمانية لتطوير الشراكات بين الجامعات وتعزيز البحث العلمي

photo 6 2026 11 03 19 47 27 مباحثات سورية ألمانية لتطوير الشراكات بين الجامعات وتعزيز البحث العلمي
مباحثات سورية ألمانية لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات التعليم العالي-دمشق-سانا

دمشق-سانا‏

‏بحث معاون وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الحميد الخالد، خلال ‏لقاءين منفصلين مع ‏ممثلين عن وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية، وعدد ‏من ‏أعضاء البرلمان الألماني ‌‏(البوندستاغ)، بحضور ‌‏القائم بأعمال السفارة السورية في ‏برلين محمد براء شكري، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات التعليم العالي ‏والبحث العلمي.‏

وتناول اللقاءان آفاق تطوير الشراكات الأكاديمية بين الجامعات السورية والألمانية، ‏وتبادل الخبرات العلمية والبحثية، وتوسيع فرص التعاون في مجالات التأهيل والتدريب ‌‏وبناء القدرات، بما يسهم في دعم قطاع التعليم العالي في سوريا، وتعزيز علاقات ‏التعاون ‏العلمي والأكاديمي بين البلدين.‏

photo 5 2026 11 03 19 47 27 مباحثات سورية ألمانية لتطوير الشراكات بين الجامعات وتعزيز البحث العلمي
photo 7 2026 11 03 19 47 27 مباحثات سورية ألمانية لتطوير الشراكات بين الجامعات وتعزيز البحث العلمي
photo 8 2026 11 03 19 47 27 مباحثات سورية ألمانية لتطوير الشراكات بين الجامعات وتعزيز البحث العلمي
photo 9 2026 11 03 19 47 27 مباحثات سورية ألمانية لتطوير الشراكات بين الجامعات وتعزيز البحث العلمي
photo 4 2026 11 03 19 47 27 مباحثات سورية ألمانية لتطوير الشراكات بين الجامعات وتعزيز البحث العلمي
photo 1 2026 11 03 19 47 27 مباحثات سورية ألمانية لتطوير الشراكات بين الجامعات وتعزيز البحث العلمي
photo 2 2026 11 03 19 47 27 مباحثات سورية ألمانية لتطوير الشراكات بين الجامعات وتعزيز البحث العلمي
photo 3 2026 11 03 19 47 27 مباحثات سورية ألمانية لتطوير الشراكات بين الجامعات وتعزيز البحث العلمي
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