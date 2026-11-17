جنيف-سانا

تشارك سوريا ممثلةً بوزارة الإدارة المحلية والبيئة في أعمال المؤتمر الدولي الأول ‏للإطار العالمي بشأن المواد الكيميائية ‏GFC IC1‎، المنعقد في جنيف خلال الفترة ‏من 16 إلى 20 تشرين الثاني، بمشاركة ممثلين عن الحكومات والمنظمات الدولية ‏والقطاع الخاص والمجتمع المدني.‏

وأوضحت الوزارة عبر قناتها على تلغرام اليوم الثلاثاء، أن المؤتمر يناقش الانتقال ‏بالإطار العالمي، المعتمد في بون عام 2023 إلى مرحلة التنفيذ العملي، بما يعزز ‏الإدارة السليمة والآمنة والمستدامة للمواد الكيميائية والنفايات طوال دورة حياتها، ويسهم ‏في الحد من آثارها الضارة على صحة الإنسان والبيئة.‏

وبينت الوزارة أن مشاركة سوريا تركز على دعم القدرات الوطنية في مجالات الرصد ‏والتحليل والمراقبة البيئية والصحية وتطوير القدرات المؤسسية والمخبرية وتحسين نظم ‏البيانات، إلى جانب التأكيد على مراعاة الأولويات والقدرات الوطنية واحتياجات التعافي ‏وإعادة الإعمار، وربط متطلبات التنفيذ ببناء القدرات وتوفير الدعم الفني والمالي ونقل ‏التكنولوجيا. ‏

وينظم برنامج الأمم المتحدة للبيئة المؤتمر بهدف دفع تنفيذ الالتزامات الرامية إلى ‏حماية صحة الإنسان والبيئة من أضرار المواد الكيميائية والنفايات، كما يركز على ‏قياس التقدم في التنفيذ، وتسريع الحلول العملية عبر مراحل إنتاج المواد الكيميائية ‏واستخدامها والتخلص منها، وتعبئة التمويل والاستثمارات اللازمة.‏