جنيف-سانا
تشارك سوريا ممثلةً بوزارة الإدارة المحلية والبيئة في أعمال المؤتمر الدولي الأول للإطار العالمي بشأن المواد الكيميائية GFC IC1، المنعقد في جنيف خلال الفترة من 16 إلى 20 تشرين الثاني، بمشاركة ممثلين عن الحكومات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
وأوضحت الوزارة عبر قناتها على تلغرام اليوم الثلاثاء، أن المؤتمر يناقش الانتقال بالإطار العالمي، المعتمد في بون عام 2023 إلى مرحلة التنفيذ العملي، بما يعزز الإدارة السليمة والآمنة والمستدامة للمواد الكيميائية والنفايات طوال دورة حياتها، ويسهم في الحد من آثارها الضارة على صحة الإنسان والبيئة.
وبينت الوزارة أن مشاركة سوريا تركز على دعم القدرات الوطنية في مجالات الرصد والتحليل والمراقبة البيئية والصحية وتطوير القدرات المؤسسية والمخبرية وتحسين نظم البيانات، إلى جانب التأكيد على مراعاة الأولويات والقدرات الوطنية واحتياجات التعافي وإعادة الإعمار، وربط متطلبات التنفيذ ببناء القدرات وتوفير الدعم الفني والمالي ونقل التكنولوجيا.
وينظم برنامج الأمم المتحدة للبيئة المؤتمر بهدف دفع تنفيذ الالتزامات الرامية إلى حماية صحة الإنسان والبيئة من أضرار المواد الكيميائية والنفايات، كما يركز على قياس التقدم في التنفيذ، وتسريع الحلول العملية عبر مراحل إنتاج المواد الكيميائية واستخدامها والتخلص منها، وتعبئة التمويل والاستثمارات اللازمة.