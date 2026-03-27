توقف مؤقت لحركة العبور في منفذ البوكمال بين سوريا والعراق بسبب السيول

دمشق-سانا

أعلن مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية مازن علوش عن توقّف حركة العبور عبر منفذ البوكمال الحدودي مع العراق بشكلٍ مؤقّت، وذلك نتيجة انقطاع الطرق المؤدية إليه بسبب السيول.

وأوضح علوش في منشور على صفحته في فيسبوك اليوم الجمعة أن جسر السويعية خرج عن الخدمة، كما انقطع طريق السكة باتجاه البادية، ما أدى إلى تعذّر الوصول إلى المنفذ في الوقت الراهن.

وأكد علوش أن هذا الإجراء يأتي حرصاً على سلامة المسافرين وضمان أمنهم، على أن يتم استئناف العمل فور عودة الطرق إلى جاهزيتها داعياً المسافرين إلى أخذ العلم، ومتابعة التحديثات الصادرة بهذا الخصوص.

وفي وقت سابق اليوم انهار جسر السويعية الترابي في ريف البوكمال جراء فيضان الوادي الذي يقع عليه جراء الأمطار الغزيرة والسيول التي شهدتها المنطقة خلال اليومين الماضيين.

وشهدت محافظة دير الزور خلال الأيام الماضية كغيرها من المناطق السورية في ظل المنخفضات الجوية المتتابعة أمطاراً غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية أدت إلى تشكل سيول وانقطاع عدد من الطرقات، ما استدعى تدخل المديريات الخدمية لفتح الطرق وتأمين حركة المرور.