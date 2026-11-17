نيويورك-سانا

جدّدت دولة قطر تأكيد موقفها الثابت بأن الجولان أرض عربية سورية محتلة، وأن جميع الإجراءات غير القانونية التي تفرضها إسرائيل فيه تشكل انتهاكاً للقانون الدولي.

ونقلت وكالة “قنا” اليوم الثلاثاء عن السكرتير الثاني في وفد قطر الدائم لدى الأمم المتحدة جاسم بن عبد العزيز آل ثاني قوله خلال اجتماعات اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، في دورتها الـ (81) بشأن البند (48) المعنون “تقرير اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي ‌‏تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي ‌‏المحتلة”‏: “إنّ التقارير المقدمة في إطار هذا البند توثّق استمرار الإجراءات الإسرائيلية المخالفة للقانون الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة والجولان السوري المحتل، بما في ذلك التوسع الاستيطاني، والتهجير القسري، ومصادرة الأراضي، وهدم المنازل، وتصاعد اعتداءات المستوطنين، وغيرها من انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان”.

وشدد على أن قطر تؤكد موقفها الثابت بأن هضبة الجولان أرض عربية سورية محتلة، وتدين الاعتداءات والتوغلات الإسرائيلية المتكررة في أراضي الجمهورية العربية السورية، وتؤكد دعمها الكامل لسيادة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها.

وحول فلسطين أكد المسؤول القطري أنّ الضمان الوحيد لتحقيق سلام مستدام في المنطقة هو الوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية وإعلان نيويورك بشأن تنفيذ حل الدولتين، بما يضمن استعادة حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير والعودة، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأعرب عن إدانة قطر لتصاعد اعتداءات المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة تحت حماية قوات الاحتلال، داعياً إلى توفير الحماية للشعب الفلسطيني ومحاسبة المسؤولين عن هذه الاعتداءات.

وأكّد أن المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية، وتنتهك قرار مجلس الأمن رقم 2334، وتشكل عقبة أمام حل الدولتين، معرباً عن رفض قطر الكامل لمخطط E1 الاستيطاني، ولأي إجراءات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني قسراً أو تغيير الطابع الجغرافي والديمغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة.

كما أكد أن الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة، وذكّر بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في تموز 2024، الذي ينص على أن إسرائيل ملزمة بإنهاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، وأن الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة تشكل وحدة إقليمية واحدة يجب الحفاظ على وحدتها وتواصلها وسلامتها.

وحول لبنان، أعرب المسؤول القطري عن دعم بلاده الثابت تجاه الجمهورية اللبنانية وسيادتها على كامل أراضيها، ودعوتها المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته لإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف اعتداءاتها المتكررة على لبنان، وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 بكامل بنوده.

وكان السكرتير الثالث بالوفد الدائم لدولة قطر لدى ‏الأمم المتحدة، محمد حسن العمادي جدد في 17 الشهر الماضي دعوة قطر لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي والانسحاب من ‏الجولان السوري المحتل إلى خط الرابع من حزيران 1967، وفقاً لقرارات الأمم ‏المتحدة ذات الصلة كما أكد حق ‏السوريين في الجولان السوري المحتل في مواردهم الطبيعية، مجدداً رفض قطر ‏للإجراءات الرامية إلى تغيير الوضع القانوني والديمغرافي للمنطقة.‏