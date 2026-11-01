مجلس التعليم العالي يقرّ عدة تسهيلات جامعية وآلية احتساب ‏رسوم المفاضلة

دمشق-سانا‏

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي، أن ‏مجلس التعليم العالي أقرّ في جلسته السابقة اعتبار عدد من ‏مقررات كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية مقررات ‏تخصصية ذات طابع مهني وتطبيقي، والسماح لمعلمي ‏الحرف وخريجي المعاهد المتوسطة بالمشاركة في التدريس ‏والإشراف العملي تحت إشراف أستاذ المقرر.‏

اعتماد سعر الصرف الصادر عن مصرف سوريا المركزي

وأضاف الوزير في تصريح لـ سانا اليوم الأحد، أن المجلس ‏أقرَ ايضاً آلية تتيح للطلاب الحاصلين على شهادة ثانوية بفرع ‏غير علمي أو شهادات جامعية من دول أخرى تقديم اختبارات ‏تخصصية في مواد الرياضيات، الفيزياء، والعلوم لاستكمال ‏متطلبات القبول وتجاوز شرط الانسجام، بما يضمن ‏استمرارية تحصيلهم العلمي ومعادلة شهاداتهم، وذلك بالتنسيق ‏مع وزارة التربية والتعليم.‏

كما أقرّ المجلس وفق الوزير الحلبي، اعتماد سعر الصرف ‏الصادر عن مصرف سوريا المركزي بتاريخ إعلان المفاضلة ‌‏(2026/10/1) والمقدر بـ 122.50 ليرة سورية للمبيع ‏و121.50 ليرة سورية للشراء، كأساس لاحتساب وتسوية ‏الرسوم والالتزامات المالية المرتبطة بالمفاضلة.‏

إحداث درجتي الماجستير في العلوم المالية والمصرفية

وكان الوزير الحلبي أعلن عبر صفحته الرسمية على ‏الفيسبوك أمس السبت، أن مجلس التعليم العالي قرر اعتبار ‏كليات جامعة الحياة للعلوم الطبية، باختصاصات التمريض ‏والتخدير والعلاج الفيزيائي والقبالة، مماثلة لأقسام كليات ‏العلوم الصحية بالاختصاصات نفسها في الجامعات السورية ‏الحكومية، بما يعزز المرجعية الأكاديمية لهذه الاختصاصات ‏وينظم مساراتها التعليمية.‏

وذكر أن المجلس وافق على إحداث درجتي الماجستير في ‏العلوم المالية والمصرفية بقسم العلوم المالية والمصرفية في ‏كلية الاقتصاد، وعلم النفس السريري في قسم الإرشاد النفسي ‏بكلية التربية في جامعة الفرات، بما يتيح آفاقاً جديدة أمام ‏الطلبة لمواصلة دراساتهم العليا والتخصص العلمي.‏

وعقد مجلس التعليم العالي جلسته السابقة وهي الأولى للعام ‏الدراسي 2026 – 2027 في الـ 18 من تشرين الأول برئاسة ‏الوزير الحلبي.‏