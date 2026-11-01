مجلس التعليم العالي يقرّ عدة تسهيلات جامعية وآلية احتساب ‏رسوم المفاضلة

دمشق-سانا
أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي، أن مجلس التعليم العالي أقرّ في جلسته السابقة اعتبار عدد من مقررات كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية مقررات تخصصية ذات طابع مهني وتطبيقي، والسماح لمعلمي الحرف وخريجي المعاهد المتوسطة بالمشاركة في التدريس والإشراف العملي تحت إشراف أستاذ المقرر.
اعتماد سعر الصرف الصادر عن مصرف سوريا المركزي
وأضاف الوزير في تصريح لـ سانا اليوم الأحد، أن المجلس أقرَ ايضاً آلية تتيح للطلاب الحاصلين على شهادة ثانوية بفرع غير علمي أو شهادات جامعية من دول أخرى تقديم اختبارات تخصصية في مواد الرياضيات، الفيزياء، والعلوم لاستكمال متطلبات القبول وتجاوز شرط الانسجام، بما يضمن استمرارية تحصيلهم العلمي ومعادلة شهاداتهم، وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم.
كما أقرّ المجلس وفق الوزير الحلبي، اعتماد سعر الصرف الصادر عن مصرف سوريا المركزي بتاريخ إعلان المفاضلة (2026/10/1) والمقدر بـ 122.50 ليرة سورية للمبيع و121.50 ليرة سورية للشراء، كأساس لاحتساب وتسوية الرسوم والالتزامات المالية المرتبطة بالمفاضلة.
إحداث درجتي الماجستير في العلوم المالية والمصرفية
وكان الوزير الحلبي أعلن عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك أمس السبت، أن مجلس التعليم العالي قرر اعتبار كليات جامعة الحياة للعلوم الطبية، باختصاصات التمريض والتخدير والعلاج الفيزيائي والقبالة، مماثلة لأقسام كليات العلوم الصحية بالاختصاصات نفسها في الجامعات السورية الحكومية، بما يعزز المرجعية الأكاديمية لهذه الاختصاصات وينظم مساراتها التعليمية.
وذكر أن المجلس وافق على إحداث درجتي الماجستير في العلوم المالية والمصرفية بقسم العلوم المالية والمصرفية في كلية الاقتصاد، وعلم النفس السريري في قسم الإرشاد النفسي بكلية التربية في جامعة الفرات، بما يتيح آفاقاً جديدة أمام الطلبة لمواصلة دراساتهم العليا والتخصص العلمي.
وعقد مجلس التعليم العالي جلسته السابقة وهي الأولى للعام الدراسي 2026 – 2027 في الـ 18 من تشرين الأول برئاسة الوزير الحلبي.