الرياض-سانا

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الأحد، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه العاصمة السعودية الرياض، وتدمير منصة لإطلاق الصواريخ الباليستية تابعة للميليشيا في محافظة صعدة شمال غرب العاصمة اليمنية صنعاء، استخدمت في اعتداء استهدف منطقة جازان جنوب غرب السعودية.

وقال المتحدث باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي في بيانين منفصلين عبر منصة ‌”إكس”: “إن الدفاعات الجوية تمكنت من اعتراض وتدمير الصاروخ الذي أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه الرياض”، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وأضاف المالكي: إن قوات التحالف دمرت منصة لإطلاق الصواريخ الباليستية في محافظة صعدة، موضحاً أن ميليشيا الحوثي استخدمتها في اعتداء استهدف منطقة جازان أمس السبت.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن التحالف اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقتهما الميليشيا ‏باتجاه المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية، مشيراً الى سقوط شظايا الاعتراض، دون وقوع إصابات بين المدنيين.