وزير التعليم العالي السوري يبحث مع رؤساء جامعات خاصة افتتاح برامج دراسات عليا

دمشق-سانا

ناقش وزير التعليم العالي والبحث العلمي السوري مروان الحلبي مع رئيسي جامعتي ماري، و العربية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا، الخاصتين خالد الطويل، وياسين علوش واقع الجامعتين وإمكانية افتتاح دراسات عليا فيهما والصعوبات التي تواجههما.

واطلع الوزير الحلبي خلال لقاء عقد في الوزارة اليوم، على الصعوبات التي تواجه الجامعتين من تأمين الكوادر التدريسية، وصعوبات التمويل، وإمكانية افتتاح دراسات عليا وتخصصات وكليات جديدة فيهما.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تدرس إمكانية افتتاح دراسات عليا في الجامعات الخاصة العام المقبل، لافتاً إلى أن افتتاح دراسات عليا يحتاج إلى إعادة ضبط ومعايير ودراسات وتخطيط، ودراسة كاملة لواقع الجامعات، وإمكانياتها الفنية والعلمية، ومن ثم رفعها للمجلس الأعلى للتربية والتعليم للموافقة عليها.

ونوه الوزير الحلبي، إلى دعم الجامعات الخاصة كونها تتحمل جزءاً من أعباء التعليم العالي، وآخرها زيادة نسبة الطلاب إلى الأساتذة، وتسهيلات وإعفاءات مالية.

حضر اللقاء، معاون وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون التعليم الخاص محمد سويد.

