باريس-سانا

أدانت فرنسا، مساء أمس السبت، بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية على مملكة البحرين ودولة الكويت خلال الأيام الأخيرة، والتي أسفرت عن مقتل شخصين يحملان الجنسية الإيطالية وإصابة آخرين، داعية إلى وقف الاعتداءات وتجنب أي خطوات من شأنها زيادة التصعيد العسكري في المنطقة.

وقالت وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني: “إنه من الضروري وقف هذه الاعتداءات غير المقبولة وغير المبررة”.

وأكدت الوزارة تضامن فرنسا الكامل مع السلطات البحرينية والكويتية والإيطالية، وقدمت تعازيها إلى أسر الضحايا، مجددة التزامها الراسخ بسيادة وسلامة أراضي وأمن شركائها في المنطقة، وحماية المدنيين، وفقاً للقانون الدولي.

ودعت فرنسا جميع الأطراف إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس، والامتناع عن أي عمل من شأنه التسبب بمزيد من التصعيد العسكري، مؤكدة دعمها للجهود الدبلوماسية الجارية باعتبارها السبيل الوحيد لاستعادة السلام الدائم في المنطقة.

واستدعت وزارة الخارجية الكويتية، أول أمس، السفير الإيراني لدى البلاد محمد توتونجي، وسلمته مذكرة احتجاج على استمرار الاعتداءات الإيرانية على الكويت، مؤكدةً مسؤولية إيران عنها وعن تداعياتها.

وكانت وزارة الخارجية الكويتية أعلنت الخميس الماضي، أن اعتداء إيرانياً استهدف مواقع حيوية في البلاد، وأسفر عن مقتل إيطاليين اثنين، وإصابة مواطن كويتي، وآخر باكستاني، فضلاً عن وقوع أضرار مادية، فيما أعلنت وزارة الداخلية البحرينية في الثاني والعشرين من الشهر الجاري إصابة شخصين جراء الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت المملكة، وذلك عقب إعلان القيادة العامة لقوة دفاع البحرين تصدي منظومات دفاعها الجوي لعدد من الاعتداءات الجوية الإيرانية.