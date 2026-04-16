التعليم العالي تعلن عن منح للدراسات العليا مقدمة من جامعة كومساتس الباكستانية

دمشق-سانا

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الخميس، عن منح دراسية لمرحلة الدراسات العليا الماجستير والدكتوراه، مقدمة من جامعة كومساتس إسلام آباد (CUI) في باكستان لدورة خريف 2026.

وأوضحت الوزارة في إعلان تلقت سانا نسخة منه، أن المنح المقدمة تشمل اختصاصات: (علوم الحاسوب، الذكاء الاصطناعي هندسة البرمجيات، علم البيانات، الهندسة الكهربائية، الهندسة الكيميائية، الرياضيات الفيزياء الكيمياء، علوم الأرض، الأرصاد الجوية، الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية، علوم الإدارة، إدارة المشاريع، العلاقات الدولية، دراسة التنمية).

وبيّنت الوزارة أن المنح تغطي كامل الرسوم الدراسية، في حين يتحمل الطالب تكاليف السفر والتأشيرة ونفقات المعيشة.

ودعت الوزارة الراغبين بالاستفادة من هذه المنح إلى التسجيل عبر الموقع الإلكتروني المخصص للطلاب الدوليين، مشيرة إلى أن الموعد النهائي للتقديم هو الـ 30 من أيار 2026، مع إمكانية الاطلاع على تفاصيل المنحة وشروطها ومعايير الأهلية عبر الرابط ذاته:
/https://www2.comsats.edu.pk/internationalstudents

وجامعة كومساتس إسلام أباد (CUI)، هي جامعة حكومية حديثة ذات توجه شامل، تُدرَّس جميع برامجها باللغة الإنكليزية، وتتمتع بسمعة أكاديمية قوية على المستوى الوطني، وتواكب وتيرة التطور الدولي مع الحفاظ على هويتها الأكاديمية، وحصلت على المرتبة الثانية في باكستان، وضمن أفضل 601-800 جامعة على مستوى العالم، وفقاً لتصنيف تايمز للتعليم العالي للجامعات العالمية لعام 2025.

