التعليم العالي: قبول طلبات الاعتراض على نتائج مفاضلة الدراسات العليا للاختصاصات غير الطبية

وجهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي السورية الجامعات الحكومية والمعهد العالي للدراسات والبحوث السكانية بقبول طلبات الاعتراض المقدّمة أصولاً على نتائج مفاضلة الدراسات العليا للاختصاصات غير الطبية للعام الدراسي 2025-2026.

وأوضحت الوزارة، في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم الثلاثاء، أن استقبال طلبات الاعتراض يستمر حتى نهاية الدوام الرسمي من يوم الثلاثاء الموافق 21-4-2026، مؤكدة ضرورة الإعلان عن ذلك بشكل رسمي في الجامعات.

وبيّنت الوزارة أن الطلبات المقدمة ستُدرس وتُعالج أصولاً من قبل فرق مختصة في الجامعات، وفقاً لإعلان المفاضلة وشروطها ونتائجها، مشيرة إلى ضرورة إعداد جداول إلكترونية مفصلة بالحالات التي تستوجب العرض على لجنة المفاضلة، وإرسالها إلى الوزارة خلال أسبوع من انتهاء فترة تقديم الاعتراضات.

وكانت الوزارة أصدرت في الـ 9 من شهر نيسان الجاري، نتائج مفاضلة الدراسات العليا للاختصاصات غير الطبية ودبلوم التأهيل التربوي للعام الدراسي 2025-2026.