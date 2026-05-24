ميدالية برونزية لسوريا في الأولمبياد الآسيوي للمعلوماتية (APIO 2026)

‏دمشق-سانا

‏أحرز الطالب السوري إبراهيم فستق باختصاص الهندسة المعلوماتية، الميدالية البرونزية في الأولمبياد الآسيوي والمحيط الهادئ للمعلوماتية (APIO 2026)، في إنجاز علمي جديد يضاف إلى سجل المشاركات السورية.

‏وأوضحت هيئة التميز والإبداع في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم الأحد، أن تايوان استضافت فعاليات هذه النسخة التي أُجريت عن بعد خلال الفترة من الـ 9 إلى الـ 10من أيار، بمشاركة 37 دولة وإقليماً، ما يعكس مستوى المنافسة العالية في هذا الحدث العلمي الإقليمي المرموق.

‏وأشارت الهيئة إلى أنه، مثّل سوريا في هذا الأولمبياد 37 طالباً، خاضوا الاختبارات عبر مركز الجامعة الافتراضية السورية، في منافسة تعتمد على مهارات البرمجة والخوارزميات وحل المشكلات.

‏ويُجسّد هذا الإنجاز ثمار الجهود التي تبذلها هيئة التميز والإبداع في دعم الكفاءات الوطنية، من خلال تأهيل طلابها ضمن برامج تدريبية متخصصة في المعلوماتية لضمان حضورهم المشرف في المسابقات الدولية.

‏يذكر أن سوريا حققت إنجازاً مؤخراً، حيث حصل اللاعب السوري سيزار الشومري من أبرز لاعبي الترياثلون، على الميدالية الذهبية في كأس آسيا للنخبة “للترياثلون” (فئات عمرية)، التي أقيمت في مدينة بوتراجايا الماليزية في شباط الماضي، حيث يمتلك في رصيده العديد من الإنجازات.

