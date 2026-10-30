التربية تضاعف عدد المقبولين في مسارات التكنولوجيا المتقدمة بدمشق

دمشق-سانا‏

رفعت وزارة التربية والتعليم عدد الطلاب المقبولين في مسارات التكنولوجيا المتقدمة ‏بمحافظة دمشق إلى 200 طالب وطالبة، بدلاً من 100، في خطوة تهدف إلى توسيع ‏فرص الالتحاق بهذا المسار التعليمي وتعزيز بناء القدرات في المجالات التكنولوجية ‏والرقمية.‏

ودعت الوزارة عبر قناتها على التلغرام اليوم الجمعة، الطلاب الواردة أسماؤهم في قوائم ‏القبول المحدّثة إلى مراجعة مدرسة التكنولوجيا المتقدمة في دمشق لاستكمال إجراءات ‏التسجيل، اعتباراً من الأول من تشرين الثاني المقبل وحتى الخامس منه.‏

ويمكن الاطلاع على قوائم المقبولين عبر الرابط.

وكانت الوزارة أعلنت في الـ 28 من تشرين الأول الجاري أسماء الطلاب المقبولين في ‏مدارس التكنولوجيا المتقدمة للعام الدراسي 2026-2027، ودعتهم إلى استكمال ‏إجراءات التسجيل خلال الفترة المحددة، على أن يبدأ الدوام الرسمي في هذه المدارس ‏في الثامن من تشرين الثاني المقبل.‏

وجاء إعلان النتائج عقب صدور نتائج مفاضلة القبول في الـ 22 من تشرين الأول ‏الجاري، التي شملت مدارس دمشق وحلب وحمص، بواقع 100 مقعد لكل مدرسة، ‏وفق نتائج الاختبار الوطني المعياري ومعدل شهادة التعليم الأساسي.‏

وكان الرئيس أحمد الشرع أصدر في السابع من تشرين الأول الجاري المرسوم رقم ‌‏‌‏(183) لعام 2026، القاضي بإحداث “المسار الوطني للتكنولوجيا المتقدمة”، ‏بإشراف ‏وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، وبالتنسيق مع الوزارات الأخرى ذات ‏الصلة، ويتم ‏القبول في هذه ‏المدارس سنوياً بقرار من وزير التربية والتعليم، وفق ‏شرطين ‌‏أساسيين ‏هما النجاح في شهادة التعليم الأساسي أو ما يعادلها، ‏واجتياز ‏اختبار وطني ‏معياري.‏