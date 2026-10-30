التربية تضاعف عدد المقبولين في مسارات التكنولوجيا المتقدمة بدمشق

دمشق-سانا
رفعت وزارة التربية والتعليم عدد الطلاب المقبولين في مسارات التكنولوجيا المتقدمة بمحافظة دمشق إلى 200 طالب وطالبة، بدلاً من 100، في خطوة تهدف إلى توسيع فرص الالتحاق بهذا المسار التعليمي وتعزيز بناء القدرات في المجالات التكنولوجية والرقمية.
ودعت الوزارة عبر قناتها على التلغرام اليوم الجمعة، الطلاب الواردة أسماؤهم في قوائم القبول المحدّثة إلى مراجعة مدرسة التكنولوجيا المتقدمة في دمشق لاستكمال إجراءات التسجيل، اعتباراً من الأول من تشرين الثاني المقبل وحتى الخامس منه.
ويمكن الاطلاع على قوائم المقبولين عبر الرابط.
وكانت الوزارة أعلنت في الـ 28 من تشرين الأول الجاري أسماء الطلاب المقبولين في مدارس التكنولوجيا المتقدمة للعام الدراسي 2026-2027، ودعتهم إلى استكمال إجراءات التسجيل خلال الفترة المحددة، على أن يبدأ الدوام الرسمي في هذه المدارس في الثامن من تشرين الثاني المقبل.
وجاء إعلان النتائج عقب صدور نتائج مفاضلة القبول في الـ 22 من تشرين الأول الجاري، التي شملت مدارس دمشق وحلب وحمص، بواقع 100 مقعد لكل مدرسة، وفق نتائج الاختبار الوطني المعياري ومعدل شهادة التعليم الأساسي.
وكان الرئيس أحمد الشرع أصدر في السابع من تشرين الأول الجاري المرسوم رقم (183) لعام 2026، القاضي بإحداث “المسار الوطني للتكنولوجيا المتقدمة”، بإشراف وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، وبالتنسيق مع الوزارات الأخرى ذات الصلة، ويتم القبول في هذه المدارس سنوياً بقرار من وزير التربية والتعليم، وفق شرطين أساسيين هما النجاح في شهادة التعليم الأساسي أو ما يعادلها، واجتياز اختبار وطني معياري.