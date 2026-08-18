التربية تصدر نتائج امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية 2026

دمشق-سانا
أصدرت وزارة التربية والتعليم اليوم الثلاثاء نتائج امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية لدورة عام 2026.
وأوضحت الوزارة لـ سانا أن 432549 طالباً وطالبة تقدموا لامتحانات الشهادتين، بينهم 419817 طالباً وطالبة في شهادة التعليم الأساسي، و12732 طالباً وطالبة في شهادة الإعدادية الشرعية.
وبينت الوزارة أن نسبة النجاح في شهادة التعليم الأساسي بلغت 65.5 بالمئة للطلاب النظاميين، و43 بالمئة للطلاب الأحرار، وفي شهادة الإعدادية الشرعية، بلغت نسبة النجاح 84.2 بالمئة.
وأشارت الوزارة إلى أن 468 طالباً وطالبة حصلوا على العلامة التامة.
وفي وقت سابق أمس، أعلنت الوزارة عن التطبيق المخصص لنتائج الامتحانات من خلال موقعها الإلكتروني:
https://moed.gov.sy/services (https://moed.gov.sy/services)
أو من خلال الرابط المباشر التالي المنشور على موقعها:
https://apk.edu-access.net/moed.exam_directorate.apk
يذكر أن امتحانات شهادة التعليم الأساسي اختتمت في الـ 24 من حزيران، فيما اختتمت امتحانات الإعدادية الشرعية في الـ 2 من تموز الماضي.