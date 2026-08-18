التربية تصدر نتائج امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية 2026

دمشق-سانا

أصدرت وزارة التربية والتعليم اليوم الثلاثاء نتائج امتحانات شهادتي التعليم الأساسي ‏والإعدادية الشرعية لدورة عام 2026.‏

وأوضحت الوزارة لـ سانا أن 432549 طالباً وطالبة تقدموا لامتحانات الشهادتين، ‏بينهم 419817 طالباً وطالبة في شهادة التعليم الأساسي، و12732 طالباً وطالبة ‏في شهادة الإعدادية الشرعية.‏

وبينت الوزارة أن نسبة النجاح في شهادة التعليم الأساسي بلغت 65.5 بالمئة للطلاب ‏النظاميين، و43 بالمئة للطلاب الأحرار، وفي شهادة الإعدادية الشرعية، بلغت نسبة ‏النجاح 84.2 بالمئة.‏

وأشارت الوزارة إلى أن 468 طالباً وطالبة حصلوا على العلامة التامة.‏

وفي وقت سابق أمس، أعلنت الوزارة عن ‏التطبيق المخصص ‏لنتائج الامتحانات من ‏خلال موقعها الإلكتروني:

‏https://moed.gov.sy/services (https://moed.gov.sy/services)‎

أو من خلال الرابط المباشر التالي المنشور على موقعها:‏

‏https://apk.edu-‎access.net/moed.exam_directorate.apk

يذكر أن امتحانات شهادة التعليم الأساسي اختتمت ‏في الـ 24 من ‏حزيران، فيما ‏اختتمت ‏امتحانات الإعدادية الشرعية في الـ ‌‏2 من تموز ‏الماضي.‏