مجلس التعليم العالي يلغي السنة التحضيرية للكليات الطبية بدءاً من العام الدراسي 2027-2028

دمشق-سانا



أقر مجلس التعليم العالي بأن يكون العام الدراسي 2026-2027 العام الأخير للعمل بنظام السنة التحضيرية للكليات الطبية، على أن يُلغى اعتباراً من العام الدراسي 2027-2028 في جميع الجامعات الحكومية في سوريا.



وجاء القرار الذي تلقت سانا نسخة منه اليوم الإثنين، في إطار مراجعة سياسات القبول الجامعي وتطوير آليات الالتحاق بالكليات الطبية، بما ينسجم مع رؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لإعادة تنظيم منظومة القبول الجامعي على أسس أكثر عدالة وكفاءة.



وبيّن المجلس أن القرار يأتي بالتنسيق بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التربية والتعليم، لاستكمال توحيد المناهج التعليمية في مختلف أنحاء سوريا، بما يضمن اعتماد معايير تعليمية موحدة وإنهاء الفروقات بين المناهج المعتمدة في المحافظات.



ولفت المجلس إلى أنه بعد استكمال توحيد المناهج واعتماد الإطار التعليمي الموحد على مستوى سوريا، سيتم الانتقال إلى منظومة جديدة للقبول الجامعي تراعي مصلحة الطلبة، وتعزز العدالة في فرص القبول، وتسهم في الارتقاء بجودة التعليم الطبي والجامعي، بما يواكب أهداف تطوير منظومة التعليم العالي في سوريا.

