مناقشة قضايا صحية وخدمية وتنموية في البوكمال بدير الزور

دير الزور-سانا

بحثت إدارة منطقة البوكمال بمحافظة دير الزور، خلال اجتماع اليوم الثلاثاء، بحضور عدد من المنتخبين في عضوية مجلس الشعب، ومثقفين ووجهاء، من منطقة البوكمال وريفها، عدداً من القضايا الحيوية التي تمس حياة المواطنين في المنطقة.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة المشكلات الصحية والخدمية التي يواجهها السكان، مع التركيز على ضرورة تحسين الخدمات الطبية وتوفير البنية التحتية اللازمة، كما تم بحث موضوع تفعيل دور العدالة الانتقالية، لضمان حقوق المواطنين، وتعزيز الاستقرار المجتمعي.

وأشار الحاضرون إلى أهمية توفير شواغر وظيفية للشباب لمنع ظاهرة التهميش، ودعم قطاع الزراعة باعتباره من القطاعات الحيوية التي تسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية، وتحسين مستوى المعيشة.

وجدّد المجتمعون التزامهم بالعمل المشترك لتجاوز التحديات، وتحقيق التقدم الفعلي لمنطقة البوكمال وريفها.

وكثفت إدارة منطقة البوكمال نشاطها في الآونة الأخيرة من اجتماعات نوعية، ولقاءات مع فئة الشباب والمثقفين، وعدد من المسؤولين الحكوميين، بهدف النهوض بواقع المنطقة، لتشجيع المواطنين على العودة وتحسين الخدمات.