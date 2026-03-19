وزارة الداخلية: القبض على أفراد شبكة سرقة سيارات وترويج مخدرات في السويداء

دمشق-سانا

أحبطت قوى الأمن الداخلي في محافظة السويداء نشاط شبكة إجرامية منظمة تنشط في سرقة السيارات والاتجار بها، إضافة إلى تعاطي، وترويج المواد المخدرة.

وأوضحت وزارة الداخلية في منشور عبر قناتها على التلغرام اليوم الخميس أن ذلك جاء عقب عمليات رصد، ومتابعة دقيقة لتحركات المشتبه بهم، حيث أُلقي القبض على عدد منهم أثناء قيادتهم سيارات مسروقة عند حاجز المتونة، قبل أن تتمكن الجهات المختصة من إلقاء القبض على كامل أفراد الشبكة.

وأظهرت التحقيقات أن أفراد الشبكة كانوا ينقلون المركبات المسروقة إلى السويداء عبر طريق دمشق–السويداء.

وتتألف الشبكة من تسعة أشخاص، بينهم سبعة رجال، وامرأتان، وتنشط في عدة محافظات، وتعتمد أسلوباً منظّماً يقوم على سرقة السيارات ونقلها إلى مدينة جرمانا، بريف دمشق، حيث يتم تزوير رخص السير وعقود البيع والتأمين، وتغيير أوصاف المركبات تمهيداً لإعادة تسويقها.

يشار إلى أن القوى الأمنية تمكنت من استرداد عدد من السيارات المسروقة، وتسليمها إلى أصحابها أصولاً، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة مع الموقوفين تمهيداً لإحالتهم إلى القضاء المختص.