هيئة الطاقة الذرية تعزّز مهارات كوادرها في قياس النشاط الإشعاعي بمطيافية غاما

IMG 9699 هيئة الطاقة الذرية تعزّز مهارات كوادرها في قياس النشاط الإشعاعي بمطيافية غاما

دمشق-سانا

ركزت الدورة التدريبية المتخصصة “قياس النشاط الإشعاعي بمطيافية غاما”، التي نظمتها إدارة التدريب للعلوم والتكنولوجيا النووية في هيئة الطاقة الذرية السورية بمقر الهيئة في دمشق، على تعميق الخبرات العلمية والعملية في مجال العلوم والتكنولوجيا النووية وتطبيقاتها السلمية، بما يخدم مجالات البحث والصناعة والبيئة.

IMG 9698 هيئة الطاقة الذرية تعزّز مهارات كوادرها في قياس النشاط الإشعاعي بمطيافية غاما

وأوضحت الهيئة عبر قناتها على تلغرام اليوم الأحد، أن الدورة التي استمرت سبعة أيام شارك فيها باحثون وفنيون ومخبريون مهتمون بهذا المجال الدقيق، بهدف تطوير مهاراتهم المخبرية والبحثية، وتزويدهم بالمعارف الأساسية والتطبيقات المتقدمة، واستعراض استعمالات مطيافية غاما وآلية تفاعل إشعاعها مع الكواشف المختلفة، إلى جانب شرح تفصيلي لمكونات أنظمة القياس ومعايراتها وتصحيحاتها.

وتضمنت الدورة تدريبات عملية مكثفة على معايرة المطيافية وحساب معاملات التصحيح، إضافة إلى زيارتين ميدانيتين إلى المفاعل والسيكلوترون، للاطلاع على التطبيقات العملية، فضلاً عن التدريب على قياس النشاط الإشعاعي لنفايات النفط والفوسفات.

وتعد مطيافية غاما تقنية متقدمة لقياس طاقة أشعة غاما، وتحديد المواد المشعة بدقة، وتستخدم في المجالات الطبية والصناعية والتنقيب والجيولوجيا والبحوث والأمن والسلامة، بما في ذلك مراقبة الإشعاع في الموانئ وكشف التهريب النووي.

IMG 9700 هيئة الطاقة الذرية تعزّز مهارات كوادرها في قياس النشاط الإشعاعي بمطيافية غاما
IMG 9706 هيئة الطاقة الذرية تعزّز مهارات كوادرها في قياس النشاط الإشعاعي بمطيافية غاما
العلاجات الحيوية والبحوث الزراعية يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون العلمي والبحثي‏
بدء التسجيل في الأولمبياد العلمي السوري لطلاب التعليم الأساسي المتفوقين لموسم 2026
دورة تدريبية حول برنامج “Aspen HYSYS” بكلية الهندسة الكيميائية والبترولية بجامعة حمص
التعليم العالي تناقش إعادة هيكلة الهيئة العليا للبحث العلمي لتلبية متطلبات التنمية في سوريا
مجلس جامعة الفرات يناقش الواقع التعليمي والأكاديمي في اجتماعه الأول بعد التحرير
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك