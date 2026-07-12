هيئة الطاقة الذرية تعزّز مهارات كوادرها في قياس النشاط الإشعاعي بمطيافية غاما

دمشق-سانا

ركزت الدورة التدريبية المتخصصة “قياس النشاط الإشعاعي بمطيافية غاما”، التي نظمتها إدارة التدريب للعلوم والتكنولوجيا النووية في هيئة الطاقة الذرية السورية بمقر الهيئة في دمشق، على تعميق الخبرات العلمية والعملية في مجال العلوم والتكنولوجيا النووية وتطبيقاتها السلمية، بما يخدم مجالات البحث والصناعة والبيئة.

وأوضحت الهيئة عبر قناتها على تلغرام اليوم الأحد، أن الدورة التي استمرت سبعة أيام شارك فيها باحثون وفنيون ومخبريون مهتمون بهذا المجال الدقيق، بهدف تطوير مهاراتهم المخبرية والبحثية، وتزويدهم بالمعارف الأساسية والتطبيقات المتقدمة، واستعراض استعمالات مطيافية غاما وآلية تفاعل إشعاعها مع الكواشف المختلفة، إلى جانب شرح تفصيلي لمكونات أنظمة القياس ومعايراتها وتصحيحاتها.

وتضمنت الدورة تدريبات عملية مكثفة على معايرة المطيافية وحساب معاملات التصحيح، إضافة إلى زيارتين ميدانيتين إلى المفاعل والسيكلوترون، للاطلاع على التطبيقات العملية، فضلاً عن التدريب على قياس النشاط الإشعاعي لنفايات النفط والفوسفات.

وتعد مطيافية غاما تقنية متقدمة لقياس طاقة أشعة غاما، وتحديد المواد المشعة بدقة، وتستخدم في المجالات الطبية والصناعية والتنقيب والجيولوجيا والبحوث والأمن والسلامة، بما في ذلك مراقبة الإشعاع في الموانئ وكشف التهريب النووي.