معاون وزير التربية: الوزارة توسع تطبيقاتها الإلكترونية في العمل الإداري والتعليمي



دمشق-سانا



تواصل وزارة التربية والتعليم تسريع خطواتها في مسار التحول الرقمي، عبر إطلاقها منذ العام الماضي مجموعة من التطبيقات الرقمية التي أحدثت تحولاً في آليات العمل الإداري والتعليمي، وأسهمت في تبسيط الإجراءات، وتسريع إنجاز المعاملات، والحد من الاعتماد على المعاملات الورقية، ضمن رؤية تستهدف بناء إدارة تربوية حديثة تعتمد على التقنيات الرقمية والبيانات.



وأكد معاون وزير التربية والتعليم يوسف عنان في تصريح لـ سانا اليوم الثلاثاء، أن التحول الرقمي يمثل أحد المحاور الأساسية في خطة الوزارة لتحديث الإدارة التربوية، من خلال اعتماد حلول تقنية تتيح إنجاز المعاملات بسرعة ودقة، وتختصر الوقت والجهد، بما ينعكس إيجاباً على الطلبة والكوادر التعليمية والإدارية، ويعزز جودة الخدمات المقدمة.

خدمة العملية التعليمية

وأشار عنان إلى أن الوزارة أطلقت تطبيقات خاصة باستقطاب الوكلاء، وإظهار النتائج بسهولة ودقة، فضلاً عن تطبيق إلكتروني يتيح لمديري المدارس طلب احتياجات مدارسهم ومستلزماتها بشكل مباشر، الأمر الذي يسهم في تسريع الاستجابة، وتحسين مستوى الخدمات.



وبين عنان أن هذه التطبيقات تشكل جزءاً من مشروع متكامل للتحول الرقمي، يهدف إلى بناء منظومة إدارية حديثة تعتمد على البيانات والتقنيات الرقمية في اتخاذ القرار، بما يرفع كفاءة الأداء، ويعزز جودة العمل في المؤسسات التربوية.

تطبيقات دخلت حيز التنفيذ

ولفت عنان إلى أن منظومة التحول الرقمي في الوزارة تضم حالياً عدداً من التطبيقات التي دخلت حيز التنفيذ، أبرزها:



– تطبيق مدير المدرسة يوفر قاعدة بيانات متكاملة على مستوى المدرسة، تمكن المدير ‏من متابعة بيانات الطلاب الواردة من جميع المعلمين، والاطلاع على احتياجات ‏المدرسة وكوادرها التعليمية والإدارية، بما يسهم في رفع كفاءة الإدارة واتخاذ القرار ‏بصورة أكثر دقة وسرعة.‏



-تطبيق المدرس يتيح له إدارة بيانات طلابه داخل الصف، بما يشمل القيود والنتائج وسجلات ‏الطلاب ومتابعة شؤونهم التعليمية.



– تطبيق الموجّه التربوي يسهم في إدارة بيانات المدرسين.



– تطبيق إدارة نظام الامتحانات التي تشمل عمليات التسجيل والتنتيج وإصدار النتائج.



وأشار إلى أن الوزارة تعمل بالتوازي على استكمال تطوير مجموعة من التطبيقات والخدمات الرقمية الجديدة، تشمل:



تطبيق الوكلاء، وتطبيق الطالب، والمنصة التعليمية، ونظام إدارة المطبوعات المدرسية، والموقع الرسمي للوزارة.

خطة لتوسيع نطاق التحول الرقمي

وأضاف عنان أن الوزارة تعمل على توظيف التقنيات الحديثة في مختلف مفاصل العمل، بما يواكب متطلبات التطوير الإداري، ويرسخ مبادئ الشفافية والحوكمة، ويؤسس لبيئة عمل أكثر كفاءة ومرونة.



وشدّد معاون وزير التربية على أن الوزارة ماضية في توسيع نطاق التحول الرقمي، وتطوير المزيد من الخدمات الإلكترونية، بما يواكب متطلبات المرحلة المقبلة، ويسهم في بناء قطاع تربوي أكثر تطوراً واستجابة لاحتياجات العاملين والطلبة.



ويشكل التحول الرقمي أحد أبرز محاور خطة وزارة التربية والتعليم لتطوير العمل المؤسسي، إذ تعمل الوزارة على توسيع نطاق الخدمات الإلكترونية وأتمتة الإجراءات الإدارية والتعليمية، بما يحقق سرعة إنجاز المعاملات، ودقة البيانات، ويعزز كفاءة إدارة المؤسسات التربوية في مختلف المحافظات.