إخماد حريق زراعي في ريف السويداء الغربي ‏

السويداء-سانا
أخمدت فرق الدفاع المدني حريقاً شبّ في أراضٍ زراعية غرب بلدة الأصلحة في ريف السويداء الغربي.
وذكرت محافظة السويداء عبر قناتها على التلغرام اليوم الثلاثاء، أن التدخل السريع من فرق الدفاع المدني أسهم في الحد من الخسائر دون وقوع إصابات بشرية، مشيرة إلى أن الأضرار اقتصرت على المزروعات دون أن يمتد الحريق للمناطق السكنية.
وكانت فرق الدفاع المدني، مدعومة بعناصر من وزارة الداخلية، تمكنت في الأول من الشهر الجاري من إخماد حريق نشب في بلدة الصورة الصغيرة بريف السويداء الشمالي انتشر بسرعة قياسية نحو المنازل المجاورة بفعل هبات رياح قوية.