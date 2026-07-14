إخماد حريق زراعي في ريف السويداء الغربي ‏

السويداء-سانا ‏

أخمدت فرق الدفاع المدني حريقاً شبّ في أراضٍ زراعية غرب ‏بلدة الأصلحة في ريف السويداء الغربي.‏

وذكرت محافظة السويداء عبر قناتها على التلغرام اليوم الثلاثاء، أن التدخل ‏السريع من فرق الدفاع المدني أسهم في الحد من الخسائر دون وقوع ‏إصابات بشرية، مشيرة إلى أن الأضرار اقتصرت على المزروعات دون أن ‏يمتد الحريق للمناطق السكنية.‏

وكانت فرق الدفاع المدني، مدعومة بعناصر من وزارة الداخلية، تمكنت في ‏الأول من الشهر الجاري من إخماد حريق نشب في بلدة الصورة الصغيرة ‏بريف السويداء الشمالي انتشر بسرعة قياسية نحو المنازل المجاورة بفعل ‏هبات رياح قوية.‏