إخماد حريق زراعي في ريف السويداء الغربي ‏

photo 1 2026 07 14 13 26 03 إخماد حريق زراعي في ريف السويداء الغربي ‏

السويداء-سانا ‏

أخمدت فرق الدفاع المدني حريقاً شبّ في أراضٍ زراعية غرب ‏بلدة الأصلحة في ريف السويداء الغربي.‏

وذكرت محافظة السويداء عبر قناتها على التلغرام اليوم الثلاثاء، أن التدخل ‏السريع من فرق الدفاع المدني أسهم في الحد من الخسائر دون وقوع ‏إصابات بشرية، مشيرة إلى أن الأضرار اقتصرت على المزروعات دون أن ‏يمتد الحريق للمناطق السكنية.‏

وكانت فرق الدفاع المدني، مدعومة بعناصر من وزارة الداخلية، تمكنت في ‏الأول من الشهر الجاري من إخماد حريق نشب في بلدة الصورة الصغيرة ‏بريف السويداء الشمالي انتشر بسرعة قياسية نحو المنازل المجاورة بفعل ‏هبات رياح قوية.‏

photo 2 2026 07 14 13 26 03 إخماد حريق زراعي في ريف السويداء الغربي ‏
photo 3 2026 07 14 13 26 03 إخماد حريق زراعي في ريف السويداء الغربي ‏
photo 4 2026 07 14 13 26 03 إخماد حريق زراعي في ريف السويداء الغربي ‏
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