قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في قريتي الصمدانية الشرقية والعجرف بريف القنيطرة

القنيطرة-سانا

توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الإثنين، في قريتي الصمدانية الشرقية والعجرف بريف القنيطرة.

وذكر مراسل سانا في القنيطرة أن قوة تابعة للاحتلال مؤلفة من عدة آليات عسكرية توغلت في قرية الصمدانية الشرقية، ونصبت حاجزاً عسكرياً عند مدخل القرية.

وأشار المراسل إلى أنه بالتزامن مع ذلك توغلت قوة ثانية للاحتلال في قرية العجرف، ونصبت حاجزاً مؤقتاً وعمدت إلى تفتيش المارة، قبل أن تنسحب القوتان من المنطقة دون ورود أنباء عن أي حالة اعتقال.

كما استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي تل الأحمر الشرقي بريف القنيطرة الجنوبي بقذيفة مدفعية مصدرها الجولان المحتل، دون أنباء عن وقوع إصابات.

وفي وقت سابق اليوم توغلت قوة تابعة للاحتلال الإسرائيلي في المنطقة الواقعة بين قريتي رويحينة وزبيدة الغربية بريف القنيطرة الجنوبي، ونصبت حاجزاً مؤقتاً على الطريق الواصل بينهما دون ورود أنباء عن أي حالة اعتقال.

وتواصل إسرائيل اعتداءاتها وخرقها اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974 عبر التوغّل في الجنوب السوري، والاعتداء على المواطنين من خلال المداهمات والاعتقالات، وتجريف الأراضي.

