الهلال الأحمر السوري يطلق حملة توعية في الرقة حول إجراءات السلامة أثناء الفيضانات

الرقة-سانا

أطلق فرع الهلال الأحمر العربي السوري في الرقة، اليوم الأحد، حملة ميدانية لتوعية الأهالي بإجراءات السلامة الواجب اتباعها خلال حالات الفيضانات وارتفاع منسوب المياه، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى الحد من المخاطر وحماية السكان.

وتضمنت الحملة توزيع منشورات إرشادية توضح أبرز التعليمات الوقائية، ومنها تجنب عبور الطرق التي تغمرها المياه أو الاقتراب من مجاري السيول، والابتعاد عن المناطق التي يكون فيها عمق المياه غير واضح.

كما دعت المنشورات إلى فصل مصادر الكهرباء والغاز عند الضرورة، ووضع الوثائق المهمة والأوراق الثبوتية في أماكن آمنة، واستخدام وسائل الإضاءة المناسبة عند الحاجة، إضافةً إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع دخول مياه الفيضانات إلى المنازل.

وأكد الهلال الأحمر العربي السوري أهمية تجنب السباحة أو السير أو القيادة عبر المياه المتدفقة، والحذر من أماكن تجمع الأفاعي والحشرات التي قد تنتقل إلى المناطق المتضررة، جراء الفيضانات.

وتأتي هذه الحملة بالتزامن مع ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات في عدد من مناطق محافظة الرقة، حيث تواصل الجهات المعنية تنفيذ إجراءات احترازية وتوعوية، للحد من الأضرار وحماية الأهالي والممتلكات.