التربية تبحث مع شركائها أولويات تطوير التعليم وتدريب المعلمين وترميم المدارس

دمشق-سانا‏

بحثت وزارة التربية والتعليم مع عدد من المنظمات الدولية والمحلية الشريكة في قطاع التعليم أولويات العمل للمرحلة ‏المقبلة، ولاسيما تدريب المعلمين، وترميم المدارس، وتعزيز التنسيق مع الجهات المحلية والدولية والمانحة، بما يسهم في ‏تحسين جودة التعليم في سوريا.‏

وناقش المشاركون، خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الأربعاء في مبنى الوزارة بدمشق، تطوير الحقائب التدريبية بما يتوافق ‏مع احتياجات النظام التعليمي، وواقع تعليم الطفولة المبكرة، والتحديات المرتبطة بتوسيع الخدمات المقدمة للأطفال في ظل ‏محدودية الإمكانات، مع التأكيد على توجيه الموارد نحو المجالات الأكثر احتياجاً.‏

فريق تدريب وطني

وأكد معاون وزير التربية والتعليم يوسف عنان أن الوزارة تعمل على إطلاق فريق تدريب وطني يسهم في معالجة الفجوات ‏التدريبية، بالتوازي مع تطوير منصة إلكترونية تتيح لكل معلم حساباً خاصاً، وتوفر برامج تدريبية ممنهجة لتنمية القدرات ‏المهنية للكوادر التعليمية.‏

من جانبه، أوضح مدير التخطيط والإحصاء حسن الحسين أن الاجتماع استعرض خطط الوزارة للعام الدراسي المقبل، ‏بهدف تمكين الشركاء من مواءمة برامجهم مع أولوياتها، وتحديد الفجوات التي تتطلب الدعم، ولاسيما في مجالي تدريب ‏المعلمين وترميم الأبنية المدرسية.‏

وأشار الحسين إلى أن مجموعات العمل المتخصصة ناقشت معايير وخطط ترميم المدارس في مختلف المحافظات، بما ‏يضمن توجيه التدخلات وفق الاحتياجات والأولويات المحددة.‏

دعم الجهود التدريبية

بدوره، أكد مستشار التعليم في منظمتي الرؤية العالمية والفجر إنترناشونال في سوريا مصطفى قاعي أن تدريب المعلمين ‏يشكل أحد أبرز التحديات التي تواجه القطاع التعليمي، مشيراً إلى أهمية مبادرة الوزارة لإحداث فريق وطني للتدريب، ودور ‏المنظمات المحلية والدولية في دعم هذه الجهود.‏

ويأتي الاجتماع في إطار تنسيق الجهود بين وزارة التربية والتعليم والمنظمات الدولية والمحلية العاملة في القطاع، وتوحيد ‏الأولويات، وتعزيز الشراكة في تنفيذ البرامج والمشروعات الهادفة إلى تطوير العملية التعليمية وتحسين البيئة المدرسية في ‏مختلف المناطق السورية.‏