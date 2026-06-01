ورشة علمية في جامعة حمص تسلط الضوء على دور الكيمياء في التنمية المستدامة والتطبيقات الحيوية

حمص-سانا

نظم قسم الكيمياء في كلية العلوم بجامعة حمص اليوم الإثنين ورشة عمل علمية في قاعة مؤتمرات الكلية بعنوان “الكيمياء عصب الحياة” بمشاركة عدد من الباحثين والأكاديميين وطلبة الدراسات العليا.

تناولت الورشة ثلاثة محاور رئيسية تشمل الكيمياء الخضراء والمستدامة، والتقانات التحليلية المختلفة وتطبيقاتها، والكيمياء التساندية والارتباط الحيوي، وذلك من خلال مجموعة من المحاضرات التي تستعرض أحدث الأبحاث والتقنيات في هذه المجالات.

وفي تصريح لمراسل سانا، أكد نائب رئيس جامعة حمص للشؤون العلمية الدكتور وليد خدام، أن علم الكيمياء يدخل في مختلف مناحي الحياة، ولا سيما في مجالات الدواء والغذاء وغيرها من القطاعات الحيوية، مشيراً إلى أن كلية العلوم في جامعة حمص تعد من الكليات الرائدة التي تسهم في رفد مختلف الكليات بالعلوم والمهارات والمعارف الأساسية.

وأوضح الدكتور محمد كيشي عضو الهيئة التدريسية في كلية العلوم ومنسق الورشة، أن الورشة تناولت الكيمياء الخضراء والمستدامة التي تركز على الحلول الصديقة للبيئة والهادفة إلى تقليل النفايات وتحقيق الاستدامة في الحلول، إضافة إلى تسليط الضوء على التطبيقات التحليلية الحديثة والمتطورة المواكبة للعصر في مجال التحاليل الكيميائية السريعة والاقتصادية.

وأشار كيشي إلى أن أهمية الورشة تكمن في إطلاع الطلبة، ولا سيما طلبة الدراسات العليا في قسم الكيمياء، على أحدث المستجدات العلمية في هذا المجال، وتعزيز التواصل بين الكادر التدريسي والطلبة وتبادل الخبرات العلمية.

وقدمت الدكتورة غدير الحسن، المدرسة في كلية العلوم، محاضرة بعنوان “رحلة جزيئات الطبيعة إلى الصناعة في قارب الكيمياء الخضراء”، أوضحت خلالها آليات الحصول على المنتجات الطبيعية وتحويلها إلى منتجات صناعية عبر عدة مراحل، متخذة الأصبغة نموذجاً لما لها من أهمية صناعية وبيولوجية وتطبيقات في الصناعات الغذائية والكشف عن تسمم الأغذية.

من جانبه، أوضح الطالب عبد الرحمن جيجاوي من السنة الرابعة في قسم الكيمياء، أن الورشة قدمت معلومات مهمة ومفيدة حول الطرق الحديثة لاستخلاص المواد الفعالة من النباتات، مبيناً أن هذه التطبيقات تنعكس على العديد من مجالات الحياة وتسهم في تطوير المعارف العلمية للطلبة.

واختتمت الورشة بجلسة للمناقشات والتوصيات وتوزيع الشهادات على المشاركين.

تأتي الورشة ضمن الأنشطة العلمية التي تنظمها جامعة حمص بهدف تعزيز البحث العلمي، وتعريف الطلبة والباحثين بأحدث التطبيقات المرتبطة بالكيمياء الخضراء والتقانات التحليلية المتطورة ودورها في خدمة التنمية المستدامة.