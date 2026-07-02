التربية تعلن مسابقة لانتقاء مشرفين ضمن الملاك لتعزيز منظومة الإشراف ‏التربوي والإداري

دمشق-سانا
أعلنت وزارة التربية والتعليم عن إجراء مسابقة لانتقاء مشرفين من العاملين داخل الملاك حصراً، للعمل ضمن مديريات التربية والتعليم في المحافظات والمجمعات التربوية، وذلك في إطار تعزيز العملية التربوية وتطوير منظومة الإشراف والمتابعة التعليمية والإدارية.
ويشمل الإعلان، الذي تلقت سانا نسخة منه اليوم الخميس، اختصاصات الإشراف التربوي، والإشراف الاختصاصي، والإشراف الإداري، إضافة إلى إشراف الإرشاد النفسي والاجتماعي، وإشراف التربية الخاصة، وفق شروط ومؤهلات علمية محددة.
وبينت الوزارة أن التقديم على المسابقة يستمر حتى الـ 16 من تموز الجاري، وذلك لدى مديريات التربية والتعليم في المحافظات – دائرة الإشراف والتوجيه، داعية الراغبين بالمشاركة إلى الاطلاع على تفاصيل الاختصاصات والشروط العامة وآلية النجاح في المسابقة ضمن الإعلان المرفق.
وأكدت الوزارة أن التقديم يتم عبر تعبئة الاستبيان الإلكتروني المخصص للمسابقة من خلال الرابط التالي:
https://ee.kobotoolbox.org/x/GxZ03gJo
و كانت وزارة التربية أعلنت أمس الأربعاء قوائم أسماء المتقدمين المقبولين لخوض الامتحان النظري الخاص بالمسابقة التي أعلنت عنها في الـ 7 من حزيران الماضي لعدد من الاختصاصات الإدارية.