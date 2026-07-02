التربية تعلن مسابقة لانتقاء مشرفين ضمن الملاك لتعزيز منظومة الإشراف ‏التربوي والإداري

دمشق-سانا‏

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن إجراء مسابقة لانتقاء مشرفين من ‏العاملين داخل الملاك حصراً، للعمل ضمن مديريات التربية والتعليم في ‏المحافظات والمجمعات التربوية، وذلك في إطار تعزيز العملية التربوية ‏وتطوير منظومة الإشراف والمتابعة التعليمية والإدارية.‏

ويشمل الإعلان، الذي تلقت سانا نسخة منه اليوم الخميس، اختصاصات ‏الإشراف التربوي، والإشراف الاختصاصي، والإشراف الإداري، إضافة ‏إلى إشراف الإرشاد النفسي والاجتماعي، وإشراف التربية الخاصة، وفق ‏شروط ومؤهلات علمية محددة.‏

وبينت الوزارة أن التقديم على المسابقة يستمر حتى الـ 16 من تموز الجاري، وذلك ‏لدى مديريات التربية والتعليم في المحافظات – دائرة الإشراف والتوجيه، ‏داعية الراغبين بالمشاركة إلى الاطلاع على تفاصيل الاختصاصات ‏والشروط العامة وآلية النجاح في المسابقة ضمن الإعلان المرفق.‏

وأكدت الوزارة أن التقديم يتم عبر تعبئة الاستبيان الإلكتروني المخصص ‏للمسابقة من خلال الرابط التالي:‏

https://ee.kobotoolbox.org/x/GxZ03gJo

و كانت وزارة التربية أعلنت أمس الأربعاء قوائم أسماء المتقدمين ‏المقبولين ‏لخوض الامتحان النظري الخاص بالمسابقة التي أعلنت عنها في الـ 7 من حزيران ‏الماضي لعدد من الاختصاصات الإدارية.‏