الوزير الحلبي: تشكيل لجنة طارئة تتولى تسريع ‏معادلة الشهادات

دمشق-سانا
أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي السوري مروان الحلبي، تشكيل لجنة طارئة تتولى متابعة وتسريع إجراءات معادلة وتعديل الشهادات لأغراض مهنية، بما يضمن إنجاز الطلبات المتراكمة والبت فيها خلال أقرب وقت ممكن.
وأوضح الوزير الحلبي في منشور عبر منصة “إكس” اليوم الإثنين، أن تشكيل اللجنة يأتي في إطار حرص الوزارة على تسريع إنجاز معاملات المواطنين، وتخفيف المدد الزمنية اللازمة لإنجازها، واستجابةً للحاجة إلى تسريع وتيرة العمل، وتيسير الإجراءات أمام المتقدمين، بما يحفظ حقوقهم ويُمكنهم من استكمال مساراتهم المهنية دون تأخير، وفق الأنظمة والقوانين النافذة.
وأكد الوزير الحلبي، أن الوزارة ستتابع بشكل مباشر أداء اللجنة، وستعمل على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتطوير آليات العمل، ورفع كفاءة إنجاز معاملات معادلة وتعديل الشهادات، بما يحقق السرعة والدقة، ويعزز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما أعلن الوزير الحلبي عن إعفاء الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه من الكليات النظرية من عام 2011 وحتى 2025 من شرط الإقامة عند معادلة شهاداتهم، وذلك إيماناً منها بضرورة معالجة الآثار الأكاديمية التي فرضتها سنوات الثورة السورية المباركة التي مرت بها البلاد، وحرصاً على إنصاف الباحثين السوريين وتيسير استكمال إجراءاتهم العلمية والمهنية.
وأشار الحلبي إلى أن هذا الإجراء يأتي تقديراً للظروف التي واجهها الباحثون خلال تلك المرحلة، وتأكيداً لالتزام الوزارة بإزالة المعوقات الإدارية التي لا تمس جودة المؤهل العلمي، بما يحفظ حقوقهم، وييسر اندماجهم في الحياة الأكاديمية والمهنية، ويعزز الاستفادة من الكفاءات الوطنية في مسيرة التنمية وإعادة البناء.
وكانت أجرت الهيئة الوطنية للجودة والاعتمادية في شهر أيار الماضي، امتحاناً موحداً لخريجي الجامعات غير السورية في اختصاصي الصيدلة، وطب الأسنان، وذلك بهدف تعديل الشهادات وممارسة المهنة.