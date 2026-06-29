الوزير الحلبي: تشكيل لجنة طارئة تتولى تسريع ‏معادلة الشهادات

دمشق-سانا‏

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي السوري ‏مروان الحلبي، تشكيل لجنة طارئة تتولى متابعة ‏وتسريع إجراءات معادلة وتعديل الشهادات لأغراض ‏مهنية، بما يضمن إنجاز الطلبات المتراكمة والبت ‏فيها خلال أقرب وقت ممكن‎.‎

وأوضح الوزير الحلبي في منشور عبر منصة “إكس” ‏اليوم الإثنين، أن تشكيل اللجنة يأتي في إطار حرص ‏الوزارة على تسريع إنجاز معاملات المواطنين، ‏وتخفيف المدد الزمنية اللازمة لإنجازها، واستجابةً ‏للحاجة إلى تسريع وتيرة العمل، وتيسير الإجراءات ‏أمام المتقدمين، بما يحفظ حقوقهم ويُمكنهم من ‏استكمال مساراتهم المهنية دون تأخير، وفق الأنظمة ‏والقوانين النافذة‎.‎

وأكد الوزير الحلبي، أن الوزارة ستتابع بشكل مباشر ‏أداء اللجنة، وستعمل على اتخاذ جميع الإجراءات ‏اللازمة لتطوير آليات العمل، ورفع كفاءة إنجاز ‏معاملات معادلة وتعديل الشهادات، بما يحقق ‏السرعة والدقة، ويعزز جودة الخدمات المقدمة ‏للمواطنين‎.‎

كما أعلن الوزير الحلبي عن إعفاء الحاصلين على ‏درجتي الماجستير والدكتوراه من الكليات النظرية ‏من عام 2011 وحتى 2025 من شرط الإقامة عند ‏معادلة شهاداتهم، وذلك إيماناً منها بضرورة معالجة ‏الآثار الأكاديمية التي فرضتها سنوات الثورة ‏السورية المباركة التي مرت بها البلاد، وحرصاً ‏على إنصاف الباحثين السوريين وتيسير استكمال ‏إجراءاتهم العلمية والمهنية‎.‎

وأشار الحلبي إلى أن هذا الإجراء يأتي تقديراً ‏للظروف التي واجهها الباحثون خلال تلك المرحلة، ‏وتأكيداً لالتزام الوزارة بإزالة المعوقات الإدارية التي ‏لا تمس جودة المؤهل العلمي، بما يحفظ حقوقهم، ‏وييسر اندماجهم في الحياة الأكاديمية والمهنية، ‏ويعزز الاستفادة من الكفاءات الوطنية في مسيرة ‏التنمية وإعادة البناء‎.‎

وكانت أجرت الهيئة الوطنية للجودة والاعتمادية في ‏شهر أيار الماضي، امتحاناً موحداً لخريجي ‏الجامعات غير السورية في اختصاصي الصيدلة، ‏وطب الأسنان، وذلك بهدف تعديل الشهادات ‏وممارسة المهنة‎.‎