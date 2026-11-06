الخارجية تبحث مع المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة التعاون وتنسيق الدعم لسوريا

دمشق-سانا‏

التقت مديرة إدارة المغتربين واللاجئين في وزارة الخارجية والمغتربين، نهلة عثمان ‏مديرةَ ‏المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة (‏ICMPD‏)، سوزان راب؛ حيث بحث ‏الجانبان ‏آفاق التعاون المشترك وآليات التنسيق المؤسسي.‏

وتناول اللقاء سبل توجيه وتنسيق الدعم الدولي المقدم لسوريا وفق الأولويات ‌‏والاحتياجات الوطنية الفعلية، وبحث إمكانية الاستفادة من تجارب المركز المتراكمة في ‌‏دول الجوار لتطوير السياسات والبرامج المتعلقة بملف الهجرة واللاجئين.‏

وأكد الجانبان على ما يمتلكه السوريون في الخارج من طاقات وكفاءات تخصصية ‌‏متنوعة، وضرورة إرساء آليات عملية لربطها باحتياجات التنمية وسوق العمل المحلي، ‌‏إلى جانب التشديد على أهمية التعاون في مسار الدبلوماسية الاقتصادية، بما يسهم في ‌‏تعزيز الشراكات وتوظيف إمكانات المغتربين في دعم التعافي الوطني.‏