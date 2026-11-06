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الخارجية تبحث مع المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة التعاون وتنسيق الدعم لسوريا

photo 2026 11 06 14 11 15 الخارجية تبحث مع المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة التعاون وتنسيق الدعم لسوريا
نهلة عثمان مديرة إدارة المغتربين واللاجئين في وزارة الخارجية تلتقي سوزان راب ‏مديرةَ ‏المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة لبحث ‏‏آفاق التعاون المشترك-دمشق6-11-2026-سانا

دمشق-سانا‏

التقت مديرة إدارة المغتربين واللاجئين في وزارة الخارجية والمغتربين، نهلة عثمان ‏مديرةَ ‏المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة (‏ICMPD‏)، سوزان راب؛ حيث بحث ‏الجانبان ‏آفاق التعاون المشترك وآليات التنسيق المؤسسي.‏

وتناول اللقاء سبل توجيه وتنسيق الدعم الدولي المقدم لسوريا وفق الأولويات ‌‏والاحتياجات الوطنية الفعلية، وبحث إمكانية الاستفادة من تجارب المركز المتراكمة في ‌‏دول الجوار لتطوير السياسات والبرامج المتعلقة بملف الهجرة واللاجئين.‏

وأكد الجانبان على ما يمتلكه السوريون في الخارج من طاقات وكفاءات تخصصية ‌‏متنوعة، وضرورة إرساء آليات عملية لربطها باحتياجات التنمية وسوق العمل المحلي، ‌‏إلى جانب التشديد على أهمية التعاون في مسار الدبلوماسية الاقتصادية، بما يسهم في ‌‏تعزيز الشراكات وتوظيف إمكانات المغتربين في دعم التعافي الوطني.‏

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