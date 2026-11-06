القنيطرة… اعتداءات الاحتلال تخلف مآسي في البيوت ومخاطر بمصادر الرزق

القنيطرة-سانا‏

كانت خديجة شحادة تبحث عن عروس لابنها الوحيد محمد أيمن الدبور ‏وتستعد لتزويجه، ‌‏‌‌‏قبل أن تنتهي حياته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في 4 تشرين الأول الماضي ‏قرب ‌‏‌‌‏القاعدة العسكرية المستحدثة في الحميدية بريف القنيطرة عقب سقوط النظام البائد.‏

وفي شهادتها لـ سانا، تتحدث عن الابن الذي يبلغ 22 عاماً، والذي كانت تنتظر أن تفرح ‌‏بزفافه، ‏وتقول: «كان ‌‏يعيلني ويساعدني في كل شيء».‏

رصاص الاحتلال يغيّب محمد ويطفئ فرحة والدته

لم تكن والدة محمد تعرف ما جرى له، وتروي أن العائلة انتظرت حتى ‌‏الصباح بعدما ‌‏‌‌‏تأخر في العودة في ذلك اليوم، ثم أبلغت عن اختفائه بحثاً عن ‌‏أي خبر يطمئنها عنه.‏

وتقول: إن فرق الهلال الأحمر ذهبت لاستعادة جثمانه، مؤكدة أنه لم يكن ‌‏يحمل سوى ‌‏‌‌‏هاتفه المحمول، ولم يكن ينتمي إلى أي تنظيم.‏

أما ابن عمه محمد شحادة، فيستعيد كيف علم باختفائه، ثم رافق أفراداً من ‌‏العائلة بعدما ‌‏‌‌‏اطّلعوا على منشور أثار مخاوفهم من أن يكون الشاب الذي قُتل ‌‏هو محمد، ويقول: إنهم ‌‏‌‌‏انتظروا أكثر ثلاث ساعات حتى إحضار الجثمان، قبل ‌‏أن يتعرّف إليه أقارب دخلوا ‌‏‌‌‏لرؤيته.‏

ويصف ابن العم علاقتهما القريبة واتصالاتهما اليومية، وكيف كان محمد ‌‏ينتظره في ‌‏‌‌‏المنزل كلما جاء لزيارته، مضيفاً: «لم أشعر بألم كهذا من قبل».‏

لوعة الانتظار

لا تزال عائلات تعيش تبعات اعتقالات سابقة، ‏بينها عائلة ‌‌‏كنان بكر من قرية طرنجة، ‌‏المعتقل منذ الحادي عشر من آب ‌‏2025.‏

وتروي والدته هدى علي بكر في مقابلة مع سانا أن عشرات الجنود اقتحموا ‏منزلهم عند ‌‏‌‌‌‏الثانية فجراً، وأطلقوا قنابل صوتية أثارت الذعر بين الأطفال، ‏وتقول: إنهم فتشوا المنزل ‌‏‌‌‌‏واستجوبوا الصغار عن وجود أسلحة دون العثور ‏على شيء، ثم اقتادوا كنان معصوب ‌‏‌‌‌‏العينين، وضربوه أمام عائلته قبل ‏اعتقاله ومصادرة الهواتف المحمولة في المنزل.‏

كان كنان يعمل في الزراعة ورعي الأغنام، ويعيل أسرته التي تضم ولدين ‏وبنتاً لم ‌‏‌‌‌‏يتجاوز عمرها شهراً عند اعتقاله، ومع غيابه، ازدادت الأعباء على ‏العائلة، ولا سيما بعد ‌‏‌‌‌‏تشخيص إصابة زوجته بالسرطان، إذ باتت تعتمد على ‏المساعدات لتأمين نفقات علاجها.‏

أما مكان احتجازه ووضعه الصحي، فلا تملك الأسرة، وفق شهادة شقيقه عبد ‏الرزاق، ‌‏‌‌‌‏معلومات رسمية أو مؤكدة عنهما، ويختصر عبد الرزاق قلق العائلة ‏بقوله: «أكثر ما ‌‏‌‌‌‏يقلقني هو غياب المعلومات».‏

ويبقى انتظار عودة كنان حاضراً حتى في ‏تفاصيل الطعام؛ إذ تقول ‌‏والدته: “هناك أكلات ‌‏يحبها ‏الأطفال لم أعد أعدها ‏لأنه كان يحبها أيضاً، نحن نفتقده في ‌‏كل لحظة”.‏

اعتداءات وتوغلات في تشرين الأول 2026‏

ووثق تقرير ‏الرصد ‌‏الشهري الصادر عن مديرية إعلام القنيطرة 125 توغلاً إسرائيلياً ‌‏و55 ‏واقعة إقامة حواجز خلال ‏تشرين الأول 2026، إلى ‏جانب الاعتقالات والقصف ‌‏‌‏وتجريف الأراضي ‏واستهداف مصادر المياه والثروة ‏الحيوانية.‏

سجّل تقرير تشرين الأول سبع حالات لأشخاص ما زالوا معتقلين في سجون ‏الاحتلال، ‌‏‌‌‏و23 حالة اعتقال أعقبها الإفراج، وأورد أيضاً استهداف شابين ‏على دراجة نارية ‌‏‌‌‏وإصابة أحدهما واعتقالهما قبل إطلاق سراحهما لاحقاً، ‏وإصابة شاب من ذوي الإعاقة ‌‏‌‌‏من جباتا الخشب بريف القنيطرة برصاصة ‏في قدمه، ثم الإفراج عنه.‏

وتكشف شهادات الأهالي كيف تستمر تبعات هذه الاعتداءات بعد وقوعها، في ‌‌‏أسر فقدت ‌‏‌‌‏معيلها، وأخرى تنتظر خبراً عن معتقل في سجون الاحتلال ‌‌‏الإسرائيلي، ومزارعين بات ‌‏‌‌‏الوصول إلى أراضيهم ومراعيهم محفوفاً ‌‌‏بالخطر.‏

تهديدات تطال الجميع

في القطاع الزراعي، وثّق تقرير مديرية إعلام القنيطرة إطلاق النار على ‏رعاة الأغنام ‌‏‌‌‏في محيط كودنة، ومنع الرعاة من دخول محمية جباتا الخشب، ‏ونفوق أغنام إثر ‌‏‌‌‏استهدافها من دورية للاحتلال، كما أورد أعمال تجريف في ‏تلة الحميرية بطرنجة، مع ‌‏‌‌‏منع المزارعين والرعاة من الاقتراب.‏

وفي رويحينة، يصف مختار القرية محمد الأحمد الأثر المتراكم لهذه ‏الممارسات على ‌‏‌‌‏السكان، مقدراً مساحة الأراضي والمراعي التي استولى ‏عليها الاحتلال في القرية بنحو ‌‏‌‌‏خمسة آلاف إلى ستة آلاف دونم.‏

ويوضح الأحمد أن إقامة نقاط عسكرية وسواتر ترابية داخل تلك المساحات ‏أجبرت ‌‏‌‌‏الأهالي على سلوك طرق أطول وأكثر خطورة، وجعلت الوصول ‏إلى بعض المزارع ‌‏‌‌‏والمراعي شبه مستحيل، في ظل خطر إطلاق النار على ‏من يقترب منها.‏

ويقول حسن حميد الناصيف، أحد أهالي القرية، والبالغ 68 عاماً: «عندما ‏أخرج لرعي ‌‏‌‌‏الأغنام لا أشعر بالأمان»، ويروي أن التهديدات تطال حتى ‏الأطفال الذين يقتربون من ‌‏‌‌‏الأراضي، وأن المضايقات تشمل تفتيش الهواتف ‏ومصادرتها، والاستيلاء على أدوات ‌‏‌‌‏يستخدمها المزارعون في عملهم.‏

خسائر تتفاقم

يتحدث مختار رويحينة لـ سانا عن خسائر شخصية بلغت نحو 50 رأساً من ‏الأغنام جرّاء ‌‏‌‌‏القصف وإطلاق النار، إضافة إلى نفوق بقرة إثر قصف حوش ‏منزله.‏

ولا تنتهي خسارة المربّين عند نفوق الحيوانات، إذ يدفعهم تعذّر الوصول إلى ‏المراعي ‌‏‌‌‏إلى شراء مزيد من الأعلاف والحبوب، في وقت تتراجع فيه قدرتهم ‏على الإنتاج وتأمين ‌‏‌‌‏دخل أسرهم.‏

وبحسب تقديرات الأحمد، انخفض إنتاج القرية اليومي من الحليب ومشتقاته ‏من نحو ‌‏‌‌‏خمسة أطنان إلى طنين، وهبط خلال فترات التضييق الأشد إلى ما ‏بين 200 و300 ‌‏‌‌‏كيلوغرام.‏

ويشير إلى أن هذا التراجع، الذي يعكس آثار الاعتداءات والقيود المتراكمة، ‏ترافق مع ‌‏‌‌‏ارتفاع أسعار الأعلاف والتبن والحبوب، وغياب فرص عمل بديلة ‏بعد خسارة الأراضي.‏

ووفقًا لبيانات مديرية إعلام القنيطرة فإن قوات الاحتلال احتجزت أكثر من ‌‏200 رأس ‏من ‌‌‏الأغنام و14 رأساً من الأبقار في قرية الرفيد، مشيرة أيضاً ‏إلى صعوبة وصول ‏المربّين ‌‌‏إلى المراعي، ولا سيما في القطاع الجنوبي من ‏المحافظة.‏

استهداف المياه والأعلاف واقتلاع أشجار زيتون ‏

وشمل التقرير توصيفاً للاعتداء على مضخات مياه المزارعين في قرية ‏صيدا الحانوت ‌‏‌‌‏في الريف الجنوبي، واستهداف صهريج مياه تعتمد عليه ‏المواشي للشرب أثناء الرعي في ‌‏‌‌‏قرية صيدا الجولان، وإحراق مستودع ‏للتبن خلال توغل في منطقة وادي الرقاد بين ‌‏‌‌‏درعا والقنيطرة.‏

كما وثّق التقرير اقتلاع نحو 300 شجرة زيتون في صيدا الحانوت وغرب ‏مزرعة ‌‏‌‌‏الحانوت باستخدام آليات عسكرية، واستئناف العمل في مشروع ‌‏«سوفا 53» واقتطاع ‌‏‌‌‏مزيد من الأراضي الزراعية، إلى جانب استئناف ‏التجريف في حرش جباتا الخشب.‏

وتضيف هذه الوقائع أعباءً على الخسائر في الأرض والقطعان، إذ تطال ‏المياه والأعلاف ‌‏‌‌‏والأشجار التي يعتمد عليها نشاطهم اليومي.‏

قصف وقيود على الحركة والعمل

رصدت المديرية خلال الشهر نفسه 60 حالة تحليق للطيران و25 واقعة إطلاق ‏قنابل ‌‏مضيئة.‏

وأوردت قصفاً مدفعياً طال أراضي زراعية وأحراشاً في مناطق عدة، بينها ‏كودنة ‌‏‌‌‏وبريقة وبئر عجم وجباتا الخشب، كما سجّلت استهداف الصمدانية ‏الشرقية بسبع قذائف.‏

وبحسب التقرير، منعت قوات الاحتلال الدفاع المدني من الدخول لإخماد ‏حريق اندلع في ‌‏‌‌‏أحراش قرب الحميدية إثر إطلاق القنابل المضيئة.‏

وطالت القيود حركة السكان والعمل داخل البلدات، مع إغلاق جزئي لمداخل ‏حضر ‌‏‌‌‏بالسواتر الترابية، وإغلاق الطرق المؤدية إلى مزرعة الزعرورة، ‏وإنذار أهالي حضر ‌‏‌‌‏بعدم السماح ببقاء العمال القادمين من خارج البلدة بعد ‏السابعة مساءً، كما منعت دورية ‌‏‌‌‏أعمال حفر أساسات في مزرعة بلدة الرفيد، ‏مشترطة الحصول على موافقة قوات الأمم ‌‏‌‌‏المتحدة لمراقبة فض الاشتباك ‌‏«الأندوف»، وفق ما أورده التقرير.‏

وكان أهالي المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي نظموا في تموز الماضي، وقفة ‌‏احتجاجية أمام مقر قوات الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك (الأندوف) في قرية نبع ‌‏الفوار بريف القنيطرة الشمالي، للمطالبة بالإفراج عن أبنائهم والكشف عن أوضاعهم ‌‏وظروف احتجازهم.‏