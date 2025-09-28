وزارة الطاقة تبدأ قبول طلبات المفاضلة بمعاهد النفط والغاز للعام الدراسي الجديد

دمشق-سانا

أعلنت وزارة الطاقة اليوم، بدء قبول طلبات المفاضلة العامة والموازي للحاصلين على شهادة الثانوية المهنية (النفطية – مناجم وتعدين) لدورة عام 2025، وذلك للالتحاق بالمعاهد التقانية للنفط والغاز للعام الدراسي 2025/2026.

وأوضحت الوزارة أن التقديم يبدأ اعتباراً من الأحد الـ28 من أيلول ويستمر حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الخميس الـ2 من تشرين الأول، في مراكز المعاهد التقانية المنتشرة في حمص، الرميلان، بانياس، ودير الزور.

ويأتي هذا الإعلان بعد إصدار نتائج امتحانات الثانوية المهنية النفطية والمنجمية في الـ14 من آب الماضي، والتي سجلت نسبة نجاح بلغت 73.38% من أصل 278 طالباً تقدموا للامتحانات، ما يعكس مستوى التحصيل العلمي، ويؤهل شريحة واسعة من الطلاب للالتحاق بالتعليم التقاني المتخصص.

وتسعى وزارة الطاقة من خلال هذه المفاضلة إلى رفد قطاع الطاقة بكوادر مؤهلة علمياً ومهنياً، تواكب احتياجات سوق العمل وتدعم مشاريع التنمية في مجالات النفط والغاز والمناجم.

