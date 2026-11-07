قطر تنفي تصريحات منسوبة لرئيس وزرائها بشأن تعثر الاتفاق بين واشنطن وطهران

الدوحة-سانا



نفت قطر صحة تقارير متداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي نسبت إلى رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني تشير إلى فشل الولايات المتحدة وإيران في التوصل إلى اتفاق، مؤكدة أن هذه التقارير مضللة.



وقال مكتب الإعلام الدولي القطري في بيان عبر منصة “X” اليوم السبت: إن التقارير المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تزعم بأن رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر صرح بما يفيد بفشل توصل الولايات المتحدة الأمريكية وإيران إلى اتفاق، هي تقارير عارية عن الصحة ومضللة.



وأضاف المكتب: أن تصريحات وزير الخارجية القطري تعرضت لتحريف ممنهج من قبل أطراف تستفيد من استمرار الحرب وعدم الاستقرار في المنطقة؛ إذ تبث حسابات وهمية عدداً كبيراً من هذه المزاعم بغرض إحباط المساعي الدبلوماسية والدفع باتجاه مزيد من التصعيد، وهو أمر ينطوي على قدر كبير من عدم المسؤولية.



وأشار المكتب إلى أن الوزير القطري أكد أن واشنطن وطهران تواصلان العمل للتوصل إلى اتفاق.



وكان المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، أكد في الرابع من الشهر الجاري مواصلة قطر جهودها الدبلوماسية لتقريب وجهات النظر بين الولايات المتحدة وإيران وتبادل المقترحات الرامية إلى تجاوز الخلافات بينهما، مشيراً إلى استمرار انخراط الطرفين في المسار التفاوضي ومراجعة المقترحات المطروحة رغم التصعيد الذي تشهده المنطقة.