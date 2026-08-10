ورشة تدريبية في جامعة حمص حول مهارات إعداد ‏عروض مشاريع التخرج ‏

حمص-سانا
أقام مركز المهارات والتوجيه المهني في جامعة حمص، اليوم الإثنين، ورشة تعريفية بعنوان “مهارات إعداد العروض التقديمية لمشروع التخرج والدفاع عنه أمام لجنة الحكم”، استهدفت طلاب سنة التخرج في كليات الجامعة، وذلك على مدرج كلية الهندسة المدنية.
تنمية المهارات واكتساب الثقة
وأكد رئيس جامعة حمص الدكتور طارق حسام الدين، في تصريح لمراسل سانا، أهمية الورشة في تنمية مهارات الطلاب المقبلين على مناقشة مشاريع تخرجهم، ولا سيما في ما يتعلق بطريقة العرض والإلقاء، والتعامل مع أسئلة لجان التحكيم، واكتساب المهارات التي يحتاجونها في حياتهم المهنية.
وبين حسام الدين أن نجاح الطالب لا يعتمد على جودة المشروع العلمية فقط، وإنما على قدرته أيضاً على تقديم أفكاره بوضوح وثقة أمام لجنة الحكم، لافتاً إلى حرص الجامعة على تعزيز مثل هذه الدورات والورش بالتعاون مع مركز المهارات والتوجيه المهني، لما لها من دور في دعم الطلاب وتطوير قدراتهم، وتأهيلهم للانتقال من البيئة الأكاديمية إلى الحياة المهنية بثقة وكفاءة.
محاور عملية لبوابة سوق العمل
من جانبه، أوضح مدير مركز المهارات والتوجيه المهني الدكتور مصطفى المصري أن الورشة تناولت عدة محاور شملت الأخطاء الشائعة في العروض التقديمية، وكيفية تصميم شرائح عرض احترافية، وترتيب المعلومات، وإدارة الوقت أثناء العرض، ولغة الجسد والحضور أمام اللجنة، إضافة إلى التحكم بالتوتر والتعامل مع الأسئلة الصعبة وفن الإقناع العلمي، مشدداً على أن مشروع التخرج يشكل بوابة للعبور إلى سوق العمل، ما يتطلب تمكين الطلاب بالمهارات العملية والشخصية.
وعبر عدد من الطلاب المشاركين، ومنهم مصطفى محمد من كلية الهندسة البتروكيميائية، عن أهمية الورشة في تطوير مهاراتهم وتزويدهم بالخبرات اللازمة لإعداد العروض التقديمية والدفاع عن مشاريعهم بكفاءة وثقة.
وتأتي هذه الورشة في إطار جهود جامعة حمص في دعم طلابها وتأهيلهم للمرحلة التي تلي التخرج، من خلال الجمع بين المعرفة الأكاديمية والمهارات التطبيقية ومهارات التواصل، بما يعزز جاهزيتهم للانخراط في سوق العمل، ويمكنهم من تقديم أفكارهم ومشاريعهم بكفاءة وثقة، والمنافسة بصورة أفضل في حياتهم المهنية.