ورشة تدريبية في جامعة حمص حول مهارات إعداد ‏عروض مشاريع التخرج ‏

حمص-سانا‏

أقام مركز المهارات والتوجيه المهني في جامعة حمص، ‏اليوم الإثنين، ورشة تعريفية بعنوان “مهارات إعداد ‏العروض التقديمية لمشروع التخرج والدفاع عنه أمام ‏لجنة الحكم”، استهدفت طلاب سنة التخرج في كليات ‏الجامعة، وذلك على مدرج كلية الهندسة المدنية‎.‎

تنمية المهارات واكتساب الثقة

وأكد رئيس جامعة حمص الدكتور طارق حسام الدين، ‏في تصريح لمراسل سانا، أهمية الورشة في تنمية ‏مهارات الطلاب المقبلين على مناقشة مشاريع تخرجهم، ‏ولا سيما في ما يتعلق بطريقة العرض والإلقاء، والتعامل ‏مع أسئلة لجان التحكيم، واكتساب المهارات التي ‏يحتاجونها في حياتهم المهنية‎.‎

وبين حسام الدين أن نجاح الطالب لا يعتمد على جودة ‏المشروع العلمية فقط، وإنما على قدرته أيضاً على تقديم ‏أفكاره بوضوح وثقة أمام لجنة الحكم، لافتاً إلى حرص ‏الجامعة على تعزيز مثل هذه الدورات والورش بالتعاون ‏مع مركز المهارات والتوجيه المهني، لما لها من دور في ‏دعم الطلاب وتطوير قدراتهم، وتأهيلهم للانتقال من البيئة ‏الأكاديمية إلى الحياة المهنية بثقة وكفاءة‎.‎

محاور عملية لبوابة سوق العمل

من جانبه، أوضح مدير مركز المهارات والتوجيه المهني ‏الدكتور مصطفى المصري أن الورشة تناولت عدة ‏محاور شملت الأخطاء الشائعة في العروض التقديمية، ‏وكيفية تصميم شرائح عرض احترافية، وترتيب ‏المعلومات، وإدارة الوقت أثناء العرض، ولغة الجسد ‏والحضور أمام اللجنة، إضافة إلى التحكم بالتوتر ‏والتعامل مع الأسئلة الصعبة وفن الإقناع العلمي، مشدداً ‏على أن مشروع التخرج يشكل بوابة للعبور إلى سوق ‏العمل، ما يتطلب تمكين الطلاب بالمهارات العملية ‏والشخصية‎.‎

وعبر عدد من الطلاب المشاركين، ومنهم مصطفى محمد ‏من كلية الهندسة البتروكيميائية، عن أهمية الورشة في ‏تطوير مهاراتهم وتزويدهم بالخبرات اللازمة لإعداد ‏العروض التقديمية والدفاع عن مشاريعهم بكفاءة وثقة‎.‎

وتأتي هذه الورشة في إطار جهود جامعة حمص في دعم ‏طلابها وتأهيلهم للمرحلة التي تلي التخرج، من خلال ‏الجمع بين المعرفة الأكاديمية والمهارات التطبيقية ‏ومهارات التواصل، بما يعزز جاهزيتهم للانخراط في ‏سوق العمل، ويمكنهم من تقديم أفكارهم ومشاريعهم ‏بكفاءة وثقة، والمنافسة بصورة أفضل في حياتهم المهنية‎.‎