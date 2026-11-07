مجلس الشيوخ في باراغواي يعزل الرئيس بينيا على خلفية أزمة مصرفية

اسونسيون-سانا



عزل مجلس الشيوخ في باراغواي الرئيس سانتياغو بينيا، بعد إدانته بسوء أداء مهامه على خلفية الأزمة المصرفية الناجمة عن انهيار بنك «أوينو»، والتي أدت إلى تجميد ودائع ملايين المواطنين وأثارت احتجاجات شعبية واسعة في البلاد.



ونقلت وكالة فرانس برس، عن مصادر برلمانية أن مجلس الشيوخ صوّت أمس الجمعة بغالبية ساحقة لعزل بينيا، فيما أعلنت السلطات القضائية وضعه قيد الإقامة الجبرية في منزله بالعاصمة أسونسيون، على أن يخضع للاستجواب اليوم السبت، في إطار تحقيقات تتعلق بتهم إساءة الأمانة واستغلال النفوذ واختلاس الأموال.

تحقيقات قضائية

قالت المدعية العامة سيلفيا مارغريتا غونزاليس فيستر للصحفيين: إن بينيا سيبقى قيد الإقامة الجبرية في منزله، موضحة أنه سيخضع للاستجواب بشأن التهم الموجهة إليه.



وجاء قرار العزل بعد أزمة مصرفية تفجرت الثلاثاء الماضي، إثر تدخل المصرف المركزي ووضع بنك «أوينو» تحت إجراءات التسوية، بسبب انخفاض ملاءته المالية إلى ما دون الحد القانوني، ما أدى إلى تجميد ودائع نحو ثلاثة ملايين شخص، أي ما يقارب نصف سكان البلاد.



وكان بينيا يملك سابقاً أسهماً في مجموعة «فاسكيز» التي تسيطر على البنك، قبل أن يبيع حصته عام 2025، فيما اتهمه نواب المعارضة بسوء إدارة الأزمة وتضارب المصالح، وهي اتهامات ينفي ارتكاب مخالفات بشأنها.

احتجاجات وضغوط سياسية

وشهدت العاصمة أسونسيون ومدن أخرى، احتجاجات واسعة طالب خلالها المتظاهرون بإعادة أموالهم ومحاسبة المسؤولين عن الأزمة، فيما استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق بعض التجمعات.



وكان بينيا أعلن استقالته الخميس الماضي، واعتذر من المواطنين عن أي تقصير، مؤكداً أن أولويته تتمثل في ضمان إعادة أموال المودعين وحماية مدخراتهم، إلا أن المعارضة أصرت على استكمال إجراءات عزله بدلاً من قبول استقالته، لتجري محاكمته برلمانياً وتجريده من الامتيازات والحصانة المرتبطة بعضوية مجلس الشيوخ مدى الحياة.



ومن المقرر أن يتولى نائب الرئيس بيدرو أليانا مهام الرئاسة خلفاً لـ “بينيا”.

