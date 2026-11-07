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السيول تخرج جسر السويعية عن الخدمة وتلحق أضراراً بمنازل وأراضٍ زراعية في البوكمال

image 2026 11 07 03 19 54 السيول تخرج جسر السويعية عن الخدمة وتلحق أضراراً بمنازل وأراضٍ زراعية في البوكمال
فرق الدفاع المدني تعمل في منطقة جسر السويعية عقب ارتفاع منسوب المياه في وادي علي لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من المخاطر-دير الزور-6/11/2026-سانا

دير الزور-سانا
 
تسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت في منطقة البوكمال بريف دير الزور الشرقي ليل الجمعة، بتشكل سيول جارفة في عدد من الأودية، ما أدى إلى خروج جسر السويعية عن الخدمة وتضرر بعض المنازل والأراضي الزراعية.
 
وقال مدير مركز الدفاع المدني في مدينة البوكمال هشام مطر، في تصريح لـ سانا اليوم السبت: إن فرق الدفاع المدني تعمل في منطقة جسر السويعية عقب ارتفاع منسوب المياه في وادي علي، لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من المخاطر.
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وأوضح مطر أن الفرق عملت على تدعيم الجسر وتقييم وضعه، إلا أن غزارة المياه وسرعة جريانها، إلى جانب تهالك الجسر فنياً، أدت إلى خروجه من الخدمة.

image 2026 11 07 03 23 13 السيول تخرج جسر السويعية عن الخدمة وتلحق أضراراً بمنازل وأراضٍ زراعية في البوكمال

وأضاف أن الفرق تواصل تقييم الأضرار في المنطقة، مشيراً إلى انهيار جسر ترابي كان يربط بين عدد من المناطق داخل القرية.

وأكد مطر عدم تسجيل أي إصابات أو وفيات بين المدنيين في مناطق السويعية والحميضة والهري، فيما تواصل فرق الدفاع المدني متابعة الوضع واتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأهالي، ولا سيما في منطقة الهري على الحدود السورية العراقية.
 
وشهدت العديد من المناطق السورية نهاية شهر تشرين الأول الماضي ‏أمطاراً غزيرة، وخاصة المناطق الشمالية والشرقية، ما أدى لتشكل السيول ‏والفيضانات وجريان الأودية وقطع العديد من الطرق، وأعلنت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث وفاة 7 مدنيين، بينهم 5 أطفال في أرياف الرقة ودير الزور وحلب، جراء السيول.

image 2026 11 07 03 22 59 السيول تخرج جسر السويعية عن الخدمة وتلحق أضراراً بمنازل وأراضٍ زراعية في البوكمال
image 2026 11 07 03 24 08 السيول تخرج جسر السويعية عن الخدمة وتلحق أضراراً بمنازل وأراضٍ زراعية في البوكمال
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