السيول تخرج جسر السويعية عن الخدمة وتلحق أضراراً بمنازل وأراضٍ زراعية في البوكمال

دير الزور-سانا



تسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت في منطقة البوكمال بريف دير الزور الشرقي ليل الجمعة، بتشكل سيول جارفة في عدد من الأودية، ما أدى إلى خروج جسر السويعية عن الخدمة وتضرر بعض المنازل والأراضي الزراعية.



وقال مدير مركز الدفاع المدني في مدينة البوكمال هشام مطر، في تصريح لـ سانا اليوم السبت: إن فرق الدفاع المدني تعمل في منطقة جسر السويعية عقب ارتفاع منسوب المياه في وادي علي، لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من المخاطر.

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وأوضح مطر أن الفرق عملت على تدعيم الجسر وتقييم وضعه، إلا أن غزارة المياه وسرعة جريانها، إلى جانب تهالك الجسر فنياً، أدت إلى خروجه من الخدمة.

وأضاف أن الفرق تواصل تقييم الأضرار في المنطقة، مشيراً إلى انهيار جسر ترابي كان يربط بين عدد من المناطق داخل القرية.

وأكد مطر عدم تسجيل أي إصابات أو وفيات بين المدنيين في مناطق السويعية والحميضة والهري، فيما تواصل فرق الدفاع المدني متابعة الوضع واتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأهالي، ولا سيما في منطقة الهري على الحدود السورية العراقية.



وشهدت العديد من المناطق السورية نهاية شهر تشرين الأول الماضي ‏أمطاراً غزيرة، وخاصة المناطق الشمالية والشرقية، ما أدى لتشكل السيول ‏والفيضانات وجريان الأودية وقطع العديد من الطرق، وأعلنت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث وفاة 7 مدنيين، بينهم 5 أطفال في أرياف الرقة ودير الزور وحلب، جراء السيول.