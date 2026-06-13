الوزير الحلبي: تخريج طلاب الطب تتويج لاندماج جامعة حلب في المناطق ‏المحررة مع الجامعة الأم

دمشق-سانا‏

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أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي، أن تخريج “دفعة جيل ‏التمكين” من طلاب كلية الطب البشري في جامعة حلب في المناطق ‏المحررة، يعد إنجازاً استثنائياً، ويمثل تتويجاً لمسيرة علمية وطبية شكلت ‏نموذجاً حياً للصمود والإرادة الوطنية في أصعب الظروف التي مرت بها ‏سوريا.‏

وأشار الوزير الحلبي في منشور عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك اليوم ‏السبت، إلى أن هذا التخرج يعد لحظة تاريخية، تتوج فيها جهود الطلبة ‏الصلبة ومثابرتهم الاستثنائية بتخرجهم، ليصبحوا نماذج حية للصمود العلمي ‏والإرادة الوطنية.‏

ولفت الوزير الحلبي إلى أن جامعة حلب في المناطق المحررة، التي ‏احتضنت الطلاب وأسهمت في بناء قدراتهم العلمية، لم تكن مجرد مؤسسة ‏تعليمية، بل حاضنة للصمود، ورمز للإصرار، ومساحة وطنية للتفوق ‏والإبداع، معتبراً أن تخرجهم يعد ختام مرحلة استثنائية من التعليم الطبي في ‏الجامعة، وتأكيداً على اندماج جهودها الأكاديمية مع جامعة حلب الأم تحت ‏مظلة واحدة، ليصبح هذا الإنجاز بداية لمسيرة موحدة وواعدة من التميز ‏الأكاديمي والطبي في سوريا.‏

وأكد الوزير الحلبي استمرار الوزارة بدعم الطلبة الخريجين وتمكينهم، ‏ليكونوا مثالاً للأطباء السوريين المتميزين، وحاملين للعلم والوطنية والرسالة ‏الإنسانية في كل مكان.‏

وتأسست كلية الطب البشري في جامعة حلب في المناطق المحررة عام ‌‏2015، لتلبية الحاجة الماسة للكوادر الطبية، وتضم الكلية عدة أقسام طبية، ‏وتتوزع منشآتها الإدارية والتدريسية في مناطق الشمال السوري وخاصة في ‏مدينة مارع.‏

يُذكر أن الرئيس أحمد الشرع أصدر في الـ 29 من أيلول 2025 المرسوم ‏رقم (195)، القاضي بدمج كليات جامعة حلب في المناطق المحررة ضمن ‏جامعة حلب، ونقل أعضاء الهيئة التعليمية والإدارية وتثبيتهم على ملاك ‏الجامعة، بما يضمن استمرارية العملية التعليمية وتعزيز استقرارها ‏المؤسسي.‏