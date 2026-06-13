الوزير الحلبي: تخريج طلاب الطب تتويج لاندماج جامعة حلب في المناطق ‏المحررة مع الجامعة الأم

دمشق-سانا
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي، أن تخريج “دفعة جيل التمكين” من طلاب كلية الطب البشري في جامعة حلب في المناطق المحررة، يعد إنجازاً استثنائياً، ويمثل تتويجاً لمسيرة علمية وطبية شكلت نموذجاً حياً للصمود والإرادة الوطنية في أصعب الظروف التي مرت بها سوريا.
وأشار الوزير الحلبي في منشور عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك اليوم السبت، إلى أن هذا التخرج يعد لحظة تاريخية، تتوج فيها جهود الطلبة الصلبة ومثابرتهم الاستثنائية بتخرجهم، ليصبحوا نماذج حية للصمود العلمي والإرادة الوطنية.
ولفت الوزير الحلبي إلى أن جامعة حلب في المناطق المحررة، التي احتضنت الطلاب وأسهمت في بناء قدراتهم العلمية، لم تكن مجرد مؤسسة تعليمية، بل حاضنة للصمود، ورمز للإصرار، ومساحة وطنية للتفوق والإبداع، معتبراً أن تخرجهم يعد ختام مرحلة استثنائية من التعليم الطبي في الجامعة، وتأكيداً على اندماج جهودها الأكاديمية مع جامعة حلب الأم تحت مظلة واحدة، ليصبح هذا الإنجاز بداية لمسيرة موحدة وواعدة من التميز الأكاديمي والطبي في سوريا.
وأكد الوزير الحلبي استمرار الوزارة بدعم الطلبة الخريجين وتمكينهم، ليكونوا مثالاً للأطباء السوريين المتميزين، وحاملين للعلم والوطنية والرسالة الإنسانية في كل مكان.
وتأسست كلية الطب البشري في جامعة حلب في المناطق المحررة عام 2015، لتلبية الحاجة الماسة للكوادر الطبية، وتضم الكلية عدة أقسام طبية، وتتوزع منشآتها الإدارية والتدريسية في مناطق الشمال السوري وخاصة في مدينة مارع.
يُذكر أن الرئيس أحمد الشرع أصدر في الـ 29 من أيلول 2025 المرسوم رقم (195)، القاضي بدمج كليات جامعة حلب في المناطق المحررة ضمن جامعة حلب، ونقل أعضاء الهيئة التعليمية والإدارية وتثبيتهم على ملاك الجامعة، بما يضمن استمرارية العملية التعليمية وتعزيز استقرارها المؤسسي.