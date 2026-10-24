ندوة علمية في حلب تناقش أحدث التطورات في تشخيص أمراض القلب لدى الأطفال

حلب-سانا‏

ناقشت ندوة علمية متخصصة في طب القلب التداخلي لدى الأطفال أحدث التطورات في ‏تشخيص أمراض القلب لدى الأطفال وعلاجها باستخدام تقنيات القثطرة والتدخلات القلبية ‏الحديثة حيث أُقيمت الندوة اليوم السبت في فندق شيراتون بمدينة حلب، ‏بمشاركة أطباء ‏وخبراء من سوريا وتركيا.‏

ونظّم مستشفى دوا في جرابلس وغازي عنتاب الندوة بالتعاون مع جامعة غازي عنتاب التركية، ‏بهدف تعزيز تبادل المعلومات والخبرات بين الأطباء المختصين في طب الأطفال وطب قلب ‏الأطفال، وتطوير التعاون الطبي بين الجانبين.‏

وأوضح المدير الطبي لمشفى دوا في جرابلس الدكتور أحمد عرودة لـ سانا أن الندوة تجمع ‏أطباء القلب والأطفال وجراحة القلب، بحضور أطباء من جامعة غازي عنتاب، لمناقشة ‏أمراض القلب لدى الأطفال وآخر المستجدات العلاجية في هذا المجال، مشيراً إلى أن هدف ‏الندوة تطوير القطاع الطبي في سوريا وتعزيز التعاون بين الأطباء السوريين والأتراك، بما يسهم ‏في تحسين الخدمات الطبية المقدمة.‏

وبيّن رئيس قسم أمراض القلب لدى الأطفال في جامعة غازي عنتاب البروفيسور ‏عثمان باشبينار، أن التطور التكنولوجي والطبي أتاح إجراء تدخلات بالقثطرة لعلاج عدد من ‏عيوب القلب الخلقية لدى الأطفال، ما يساعد في حالات معينة على تجنب الجراحة.‏

بدوره، أكد رئيس مجلس إدارة مستشفى الدكتور بهجت أوز للأطفال في تركيا، بيهان تاهماز ‏أوغلو، أهمية التعاون بين الأطباء السوريين والأتراك، موضحاً أن الندوة تتيح تبادل الآراء حول ‏التطورات في علاج أمراض القلب لدى الأطفال وما يمكن تقديمه لتطوير الرعاية الطبية لهم.‏

وتُعد أمراض القلب الخلقية من الحالات التي قد تتطلب تدخلاً طبياً متخصصاً في مرحلة ‏الطفولة وتُستخدم القثطرة القلبية التداخلية لعلاج بعض هذه العيوب عبر الأوعية ‏الدموية، باستخدام أدوات طبية خاصة، وقد تغني عن جراحة القلب المفتوح في حالات ‏محددة وفق طبيعة العيب وتقييم الفريق الطبي.‏