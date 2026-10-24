ندوة علمية في حلب تناقش أحدث التطورات في تشخيص أمراض القلب لدى الأطفال

حلب-سانا
ناقشت ندوة علمية متخصصة في طب القلب التداخلي لدى الأطفال أحدث التطورات في تشخيص أمراض القلب لدى الأطفال وعلاجها باستخدام تقنيات القثطرة والتدخلات القلبية الحديثة حيث أُقيمت الندوة اليوم السبت في فندق شيراتون بمدينة حلب، بمشاركة أطباء وخبراء من سوريا وتركيا.
ونظّم مستشفى دوا في جرابلس وغازي عنتاب الندوة بالتعاون مع جامعة غازي عنتاب التركية، بهدف تعزيز تبادل المعلومات والخبرات بين الأطباء المختصين في طب الأطفال وطب قلب الأطفال، وتطوير التعاون الطبي بين الجانبين.
وأوضح المدير الطبي لمشفى دوا في جرابلس الدكتور أحمد عرودة لـ سانا أن الندوة تجمع أطباء القلب والأطفال وجراحة القلب، بحضور أطباء من جامعة غازي عنتاب، لمناقشة أمراض القلب لدى الأطفال وآخر المستجدات العلاجية في هذا المجال، مشيراً إلى أن هدف الندوة تطوير القطاع الطبي في سوريا وتعزيز التعاون بين الأطباء السوريين والأتراك، بما يسهم في تحسين الخدمات الطبية المقدمة.
وبيّن رئيس قسم أمراض القلب لدى الأطفال في جامعة غازي عنتاب البروفيسور عثمان باشبينار، أن التطور التكنولوجي والطبي أتاح إجراء تدخلات بالقثطرة لعلاج عدد من عيوب القلب الخلقية لدى الأطفال، ما يساعد في حالات معينة على تجنب الجراحة.
بدوره، أكد رئيس مجلس إدارة مستشفى الدكتور بهجت أوز للأطفال في تركيا، بيهان تاهماز أوغلو، أهمية التعاون بين الأطباء السوريين والأتراك، موضحاً أن الندوة تتيح تبادل الآراء حول التطورات في علاج أمراض القلب لدى الأطفال وما يمكن تقديمه لتطوير الرعاية الطبية لهم.
وتُعد أمراض القلب الخلقية من الحالات التي قد تتطلب تدخلاً طبياً متخصصاً في مرحلة الطفولة وتُستخدم القثطرة القلبية التداخلية لعلاج بعض هذه العيوب عبر الأوعية الدموية، باستخدام أدوات طبية خاصة، وقد تغني عن جراحة القلب المفتوح في حالات محددة وفق طبيعة العيب وتقييم الفريق الطبي.