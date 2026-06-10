اتحاد طلبة طرطوس يكرم الفائزين بمسابقة الكتب ‏المسموعة وبرنامج حنّان ماكسويل للقيادة

طرطوس-سانا
كرم اتحاد طلبة طرطوس بالتعاون مع جامعة طرطوس، المشاركين الفائزين بمسابقة الكتب المسموعة وبرنامج حنّان ماكسويل للقيادة، وذلك خلال فعالية أقيمت اليوم الأربعاء على مدرج كلية الطب البشري في الجامعة.
وأكد رئيس جامعة طرطوس الدكتور أديب محمد برهوم أهمية المبادرات في دعم مهارات الطلاب وترسيخ ثقافة التعلم المستمر، مشيراً إلى أن الجامعة مستعدة لتقديم مختلف أشكال الدعم للأنشطة التي تسهم في تطوير مهارات الطلاب وبناء مستقبلهم.
من جانبه، أوضح رئيس اتحاد طلبة طرطوس مهدي علي أن المسابقة أسهمت في تعزيز ثقافة القراءة، والاستماع للكتب المتخصصة في مجالات الإدارة والقيادة، وشجعت الطلاب على تحويل المعرفة إلى مشاريع وعروض عملية تعكس مدى فهمهم واستيعابهم للمحتوى، مؤكداً استمرار إطلاق برامج ومبادرات جديدة تتيح فرصاً إضافية للطلاب.
كما بيّن مدير المكتب التعليمي في جمعية فلوكا محمد زمو، أن المسابقة انطلقت من جامعة اللاذقية، ثم توسعت إلى عدد من الجامعات السورية، مشيراً إلى مشاركة أكثر من 300 طالب من جامعة طرطوس.
بدوره أوضح منسق برنامج “غير عالمك” التابع لبرنامج حنّان ماكسويل العالمي يسر خليفة، أن البرنامج يركز على تنمية القيم الإنسانية والمهارات القيادية من خلال دورات تدريبية تهدف إلى إعداد شباب قادرين على النجاح والتأثير الإيجابي في مجتمعهم، مبيناً أن البرنامج يُنفذ في العديد من دول العالم، ويجري تطبيقه حالياً في مختلف المحافظات السورية.
الطالبة في كلية الطب البشري مريم سلمان، الحاصلة على المركز الثاني، أكدت أن مشاركتها ساعدتها على تطوير ذاتها واكتشاف قدراتها، من خلال الالتزام بالاستماع للكتب المسموعة وتطبيق أفكارها، ما انعكس إيجاباً على شخصيتها وثقتها بنفسها.
واختتمت الفعالية بتكريم الفائزين وتوزيع الشهادات والجوائز.
يذكر أن برنامج القيادة حنّان ماكسويل هو برنامج تدريبي شامل يهدف إلى بناء وتطوير القادة، ويرتكز على النمو الشخصي، وتعزيز مهارات الاتصال، وتحويل الأشخاص العاديين إلى قادة ملهمين قادرين على إدارة فرقهم بنجاح.