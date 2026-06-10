اتحاد طلبة طرطوس يكرم الفائزين بمسابقة الكتب ‏المسموعة وبرنامج حنّان ماكسويل للقيادة

طرطوس-سانا‏

كرم اتحاد طلبة طرطوس بالتعاون مع جامعة ‏طرطوس، المشاركين الفائزين بمسابقة الكتب المسموعة ‏وبرنامج حنّان ماكسويل للقيادة، وذلك خلال فعالية أقيمت ‏اليوم الأربعاء على مدرج كلية الطب البشري في ‏الجامعة.‎

وأكد رئيس جامعة طرطوس الدكتور أديب محمد برهوم ‏أهمية المبادرات في دعم مهارات الطلاب وترسيخ ثقافة ‏التعلم المستمر، مشيراً إلى أن الجامعة مستعدة لتقديم ‏مختلف أشكال الدعم للأنشطة التي تسهم في تطوير ‏مهارات الطلاب وبناء مستقبلهم‎.‎

من جانبه، أوضح رئيس اتحاد طلبة طرطوس مهدي ‏علي أن المسابقة أسهمت في تعزيز ثقافة القراءة، ‏والاستماع للكتب المتخصصة في مجالات الإدارة ‏والقيادة، وشجعت الطلاب على تحويل المعرفة إلى ‏مشاريع وعروض عملية تعكس مدى فهمهم واستيعابهم ‏للمحتوى، مؤكداً استمرار إطلاق برامج ومبادرات جديدة ‏تتيح فرصاً إضافية للطلاب‎.‎

كما بيّن مدير المكتب التعليمي في جمعية فلوكا محمد ‏زمو، أن المسابقة انطلقت من جامعة اللاذقية، ثم توسعت ‏إلى عدد من الجامعات السورية، مشيراً إلى مشاركة أكثر ‏من 300 طالب من جامعة طرطوس‎.‎

بدوره أوضح منسق برنامج “غير عالمك” التابع لبرنامج ‏حنّان ماكسويل العالمي يسر خليفة، أن البرنامج يركز ‏على تنمية القيم الإنسانية والمهارات القيادية من خلال ‏دورات تدريبية تهدف إلى إعداد شباب قادرين على النجاح ‏والتأثير الإيجابي في مجتمعهم، مبيناً أن البرنامج يُنفذ في ‏العديد من دول العالم، ويجري تطبيقه حالياً في مختلف ‏المحافظات السورية‎.‎

الطالبة في كلية الطب البشري مريم سلمان، الحاصلة ‏على المركز الثاني، أكدت أن مشاركتها ساعدتها على ‏تطوير ذاتها واكتشاف قدراتها، من خلال الالتزام ‏بالاستماع للكتب المسموعة وتطبيق أفكارها، ما انعكس ‏إيجاباً على شخصيتها وثقتها بنفسها‎.‎

واختتمت الفعالية بتكريم الفائزين وتوزيع الشهادات ‏والجوائز‎.

يذكر أن برنامج القيادة حنّان ماكسويل هو برنامج تدريبي ‏شامل يهدف إلى بناء وتطوير القادة، ويرتكز على النمو ‏الشخصي، وتعزيز مهارات الاتصال، وتحويل الأشخاص ‏العاديين إلى قادة ملهمين قادرين على إدارة فرقهم بنجاح‎.‎