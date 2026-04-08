وزير التعليم العالي: متابعة مستمرة لقضايا الطلبة والأساتذة وتعزيز بيئة تعليمية مستقرة

دمشق- سانا

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي أن جميع القضايا والملفات التي تهم الطلبة والأساتذة في الأسرة الأكاديمية تحظى بمتابعة مستمرة ومباشرة، وباهتمام كبير على مختلف مستويات الوزارة، في إطار الحرص على ترسيخ بيئة تعليمية مستقرة وعادلة.

وقال الوزير الحلبي في تصريح لـ سانا اليوم الأربعاء: إن التعامل مع هذه القضايا يتم وفق منهجية متكاملة تقوم على الإصغاء لما يُطرح، ورصده بدقة، وتحليله بموضوعية، وصولاً إلى اتخاذ المعالجات المناسبة بما يحقق التوازن بين العدالة وضمان حسن سير العملية التعليمية، بما يعكس الالتزام الحقيقي تجاه الطلبة والمؤسسات الأكاديمية.

وأضاف: إن هذا العمل يتم عبر فريق مؤسسي متكامل يعمل بشكل متواصل، بدءاً من الرصد والمتابعة، مروراً بالتقييم والدراسة، وانتهاء باتخاذ القرارات اللازمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يضمن سرعة الاستجابة ودقتها.

وأشار الوزير الحلبي، إلى استمرار الوزارة في هذا النهج، والعمل بروح المسؤولية والالتزام، مع وضع مصلحة الطلبة والكوادر الأكاديمية في مقدمة الأولويات، بما يسهم في تعزيز الثقة وترسيخ بيئة تعليمية أكثر استقراراً وتوازناً.

وتعمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على تنفيذ مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى تطوير العملية التعليمية وتعزيز جودة مخرجاتها، من خلال تحديث الأنظمة الجامعية، ودعم البحث العلمي، وتوسيع برامج الدراسات العليا، إضافة إلى تحسين البنية التحتية في المؤسسات التعليمية.