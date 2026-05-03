منصة WRO Learn تعزّز تعليم الروبوتات وتدعم تأهيل الطلاب للمنافسات العالمية

دمشق-سانا

تشكل منصة “WRO Learn” بيئة تعليمية رقمية متكاملة تابعة للأولمبياد العالمي للروبوت (World Robot Olympiad)، تتيح للطلاب خوض تجربة تعليمية منهجية في عالم الروبوتات، بدءاً من الأساسيات وصولاً إلى المستويات المتقدمة.

وأوضح رئيس هيئة التميز والإبداع الدكتور شادي العظمة في تصريح لـ سانا، أن المنصة مصممة لتلبية احتياجات الطلاب الراغبين بتعلم الروبوتات أو تطوير مهاراتهم فيها، والمعلمين والمدربين الباحثين عن دروس ومواد تدريبية جاهزة للاستخدام، والحكام الذين يحتاجون إلى الوصول السريع إلى المعلومات المهمة أثناء المنافسات.

وأشار إلى أن المنصة تهدف إلى تزويد الطلاب والمدربين والمعلمين بالموارد التعليمية والمناهج التدريبية، لبناء مهاراتهم في الروبوتات والذكاء الاصطناعي، وتأهيلهم للمشاركة في مسابقات الأولمبياد العالمية، كما تسعى المنصة إلى نشر تعليم الروبوتات عالمياً، وتنمية مهارات التفكير المنطقي وحل المشكلات والبرمجة والهندسة، عبر بيئة تعليمية تفاعلية تجمع بين الدورات والمشاريع العملية والاختبارات ومحتوى المسابقات في مكان واحد.

دعم التعلم والتحضير للمنافسات

بدوره بيّن رئيس اللجنة العلمية لعلوم الروبوت في الهيئة الدكتور مهيب النقري، أن منصة “WRO Learn” تساعد على تعلم الروبوتات خطوة بخطوة من خلال إرشادات واضحة ومواد يمكن استخدامها فوراً، وتدعم كلاً من التعلم والتحضير للمنافسات.

وأشار النقري إلى أن المنصة توفر محتوى تدريبياً منظماً، يجمع بين التعلم النظري والتطبيق العملي، حيث تمكن المستخدمين من تعلم بناء وبرمجة الروبوتات، والتدرب على حل التحديات، والاستعداد للمشاركة في المسابقات العالمية، مع إمكانية متابعة التقدم والحصول على شهادات رقمية معتمدة.

وأعلن النقري عن تقديم أنشطة عملية تساعد على التفكير كخبير في حل مشكلات الروبوتات، وتعليم تدريجي يمكن اتباعه بوتيرة المتدرب الخاصة، مع محتوى لكل فئة من فئات أولمبياد الروبوت العالمي، وبما في ذلك تسهم في دعم المبتكرين المستقبليين، إضافة إلى تتبع التقدم وشهادات رقمية.

يذكر أن منصة “WRO Learn” هي منصة تعليمية عالمية مجانية في مجال الروبوتات، طورتها الرابطة العالمية لأولمبياد الروبوت بدعم من شركة أرامكو السعودية الشريك الاستراتيجي للرابطة، وتوفر دورات منظمة وموارد متعددة اللغات وأدوات لتقييم التقدم للطلاب والمعلمين والمدربين من جميع مستويات الخبرة.