افتتاح منفذ الدبوسية الحدودي بين سوريا ولبنان بحضور رسمي من البلدين تاريخ النشر: 2026/11/09 3:59 مساءً اخر تحديث: 2026/11/09 4:18 مساءً قائمة الصور 1/5 عقب ساعات من إعلان ترامب وقف إطلاق النار.. قتلى وجرحى بغارات إسرائيلية على جنوب لبنان الاتحاد الأوروبي يحض إسرائيل على وقف اعتداءاتها على لبنان استمرار العمل في مشفى الطبقة الوطني بريف الرقة الرقابة والتفتيش: تحصيل نحو 90 مليار ليرة سورية في إطار مكافحة الفساد في زمن النظام البائد الصور الأولية لدوار الحلبية الواقع بريف دير الزور بعد انسحاب عناصر تنظيم قسد منه صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:سوريالبنانمنفذ الدبوسية الحدودي مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة قرار بمنع استيراد البرتقال حتى نهاية آذار 2027 سوريا تهنئ أذربيجان بذكرى يوم النصر الاجتماع الموسع لمجلس التنسيق السوري الأردني يبحث تعزيز التعاون الثنائي مرسوم بتعيين عبد الله بشير الطحلي معاوناً لوزير الداخلية للشؤون المدنية مسؤولة أوروبية تدعو لمساعدات عاجلة إلى غزة بعد غرق خيام النازحين مرسوم يقضي بتثبيت تاريخ إحداث 24 كلية والمعهد العالي للغات آخر الأخبار فيديو أهالي الحسكة يطالبون بتحسين واقع مياه الشرب وزيادة ساعات الضخ منوعات من الجو إلى الشاشة.. طيار أمريكي يرسم شعار لعبة «GTA 6» ورمزها بمسار طائرته منوعات ريشة عمرها 99 مليون عام محفوظة في الكهرمان تكشف أسراراً عن عالم الديناصورات