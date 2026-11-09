الإثنين 9 نوفمبر 2026 — دمشق
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افتتاح منفذ الدبوسية الحدودي بين سوريا ولبنان بحضور رسمي من البلدين

قائمة الصور 1/5
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