إعادة جميع الطلاب إلى الكليات المماثلة في الجامعة الأم اعتباراً من العام الدراسي 2025-2026

دمشق-سانا

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تسوية وضع طلاب جامعة حلب فرع إدلب المستضافين في الجامعات الأخرى، وإعادة جميع الطلاب إلى الكليات المماثلة في الجامعة الأم وذلك بدءاً من العام الدراسي 2025/2026 استناداً على قرار مجلس التعليم العالي.

وأوضحت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه أنه يحق للطالب بناءً على طلبه أن يطلب التحويل المماثل إلى الجامعة المستضاف لديها دون التقيد بقواعد التحويل المماثل، مشيرة إلى أن القرار المذكور أعلاه يشمل الطلاب المسجلين بدورات من خارج الجامعة.

أما بالنسبة للطلاب المستنفدين بموجب المادة (102) فيتوجب عليهم التسجيل في جامعتهم الأم على أساس المادة (103) ومن ثم يتقدمون بطلب نقل إلى الجامعة المستضافين فيها.

وكان مجلس التعليم العالي وافق خلال اجتماعه برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي في 22 حزيران الماضي على إعادة طلاب جامعة حلب فرع إدلب المستضافين في الجامعات الأخرى إلى الجامعة الأم (حلب) بعد أن تم إلغاء الفرع، وتشكيل لجنة لدمج أو تحويل جامعة حلب المحررة إلى جامعة حلب، وكذلك دمج جامعة حلب الشهباء مع جامعة إدلب، بما يضمن وحدة الشهادات والمسارات التعليمية.

