من الجو إلى الشاشة.. طيار أمريكي يرسم شعار لعبة «GTA 6» ورمزها بمسار طائرته

واشنطن-سانا

حوّل طيار أمريكي مسار تحليق طائرته فوق ولاية أركنساس إلى لوحة فنية رقمية مستوحاة من لعبة الفيديو المرتقبة «غراند ثفت أوتو 6» (GTA 6)، مستغرقاً أكثر من ثماني ساعات في تنفيذ سلسلة من المناورات الجوية التي رسمت شعار اللعبة وعدداً من العناصر المرتبطة بعالمها.

وذكر موقع «WTOV9» الإخباري الأمريكي أول أمس، أن الطيار بنيامين ماكدانيال، المعروف بلقب «بيكاسو الطيران»، نفّذ العمل على متن طائرة من طراز «سيسنا» تحمل رقم التسجيل N1810R، في رحلة انطلقت من مدينة بنتونفيل وعادت إليها، واستغرقت ثماني ساعات وثماني دقائق، وفقاً للتقرير الذي استند إلى معلومات نشرتها قناة «KATV» المحلية في أركنساس.

وشملت الرسومات شعار اللعبة، إلى جانب مروحية وأشجار نخيل وتمساح وسيارة رياضية، وظهرت هذه الأشكال عند استعراض مسار الطائرة عبر تطبيقات تتبع الرحلات الجوية، ومنها «Flightradar24».

واعتمد الطيار على التخطيط المسبق لمساره وتنفيذ منعطفات ومناورات دقيقة، لتحويل بيانات موقع الطائرة إلى خطوط ورسومات على الخرائط الرقمية، من دون اللجوء إلى الدخان أو الرسم المباشر في السماء.

وليست هذه التجربة الأولى لماكدانيال، إذ سبق له استخدام مسارات تحليق طائرته لرسم أعمال فنية وشخصيات شهيرة، من بينها لوحة «الموناليزا» للفنان ليوناردو دافنشي، ولوحة «الصرخة» للفنان إدفارد مونك، وشخصية «سبايدرمان».