ريشة عمرها 99 مليون عام محفوظة في الكهرمان تكشف أسراراً عن عالم الديناصورات

بكين-سانا

كشفت دراسة علمية صينية خصائص ريشة أحفورية نادرة، تُعد الأطول بين الريش المحفوظ في مادة الكهرمان، إذ يعود تاريخها إلى العصر الطباشيري قبل نحو 99 مليون عام، وتوفر معطيات جديدة عن المراحل المبكرة لتطور الريش لدى الكائنات القديمة.

وذكر موقع «ناووكا ميل» الروسي المتخصص في العلوم والتكنولوجيا، اليوم الإثنين أن العينة التي عُثر عليها في كهرمان من ميانمار وتحمل الرمز «إي سي إن يو-إيه 0033»، تبرع بها شخص مجهول للمتحف البيولوجي في جامعة شرق الصين للمعلمين عام 2016، ويبلغ طولها نحو 140 مليمتراً.

وأوضح الباحثون أن الريشة تختلف في بنيتها عن ريش الطيور الحديثة، إذ تفتقر إلى الخطاطيف الدقيقة التي تربط أجزاء الريشة بعضها ببعض وتمنحها تماسكاً يساعدها على مقاومة الهواء، كما أن قصبتها المركزية مفتوحة من الأسفل، ما يجعلها أكثر مرونة، ويشير إلى أن مكوناتها البنيوية تطورت على مراحل متباينة.

وتشير خصائص الريشة ولونها الداكن إلى احتمال ارتباطها بديناصور لاحم غير قادر على الطيران، كان يعيش في المنطقة التي تُعرف اليوم بميانمار، قبل عشرات ملايين السنين، ما يضيف دليلاً جديداً إلى الدراسات المتعلقة بتطور الريش لدى الديناصورات القديمة.