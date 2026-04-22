وزارة التربية تنظم ورشة عمل لتطوير سياسات الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة

دمشق-سانا

أقام المركز الإقليمي لتنمية الطفولة المبكرة في وزارة التربية والتعليم السورية، على مدى يومين، ورشة عمل تخصصية، بالتعاون مع عدد من المنظمات الدولية، في فندق قيصر بالاس بدمشق، بهدف تطوير سياسات الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة.

وأكد معاون وزير التربية والتعليم يوسف عنان في تصريح لـ سانا، أن الوزارة تعمل وفق استراتيجية جديدة تهدف إلى اعتبار مرحلة الطفولة المبكرة جزءاً لا يتجزأ من السلم التعليمي الأساسي، ومعاملتها كالصف الأول الأساسي من حيث الأهمية والمأسسة، مشيراً إلى أن الورشة ركزت على بناء أسس متينة للانطلاق بهذا المشروع التربوي الوطني.

الدخول الآمن للأطفال إلى المدرسة

من جانبها أوضحت مديرة المركز الإقليمي لتنمية الطفولة المبكرة مريهان كلش، أن الورشة شهدت على مدى يومين مشاركة من منظمات دولية، لافتةً إلى أن الأولوية الحالية هي تأمين الدخول الآمن للأطفال إلى المدرسة.

وكشفت كلش عن جهود حكومية مكثفة لتوسيع مشروع “شِعَب استعدوا” للالتحاق بالمدرسة، ليشمل كل المحافظات السورية، مع السعي لتحويل المركز إلى إدارة مركزية تشرف على هذا القطاع في عموم سوريا.

بدوره أشار منسق تعليم الطفولة في جمعية “بنيان” فراس جمعة إلى أن الجلسات تميزت بنقاشات حوارية بناءة بين مختلف الجهات المعنية، تركزت على تبادل الخبرات السابقة وتطوير آليات العمل المستقبلية بما يخدم مصلحة الطفل السوري ويوفر له بيئة تنموية وتربوية مثالية.

وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة من الخطوات التي تتخذها وزارة التربية والتعليم لتعزيز جودة التعليم المبكر، وتوسيع قاعدة الاستفادة منه كركيزة أساسية في بناء جيل المستقبل.