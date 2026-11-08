مبادرة تطوعية لتأهيل حديقة كلية الآداب في درعا

درعا-سانا



أطلقت مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في محافظة درعا وجمعية «بُناة» التنموية، اليوم الأحد، مبادرة تطوعية لتأهيل حديقة كلية الآداب وتنظيفها، بهدف تحسين واقعها الجمالي والبيئي وإضفاء لمسة حضارية على الحرم الجامعي، بدعم من المحافظة والمكتب التنفيذي وعمادة الكلية.

وشملت الأعمال تنظيف الحديقة من النفايات، وتقليم الأشجار الحرجية وأشجار الزينة، وطلاء السور، وصيانة المقاعد، وكتابة عبارات تحفيزية للطلاب عند مدخل الكلية، إضافة إلى طلاء جذوع الأشجار والمظلات والأرصفة، بما يسهم في تحسين المظهر العام للمساحات الخضراء والمحافظة عليها.

دعم حكومي للمبادرات التطوعية

أوضحت مديرة المديرية دانيا المفعلاني في تصريح لمراسل سانا أن المبادرة جاءت استجابة لطلب تقدمت به الجمعية لتنفيذ هذا العمل التطوعي، مؤكدة حرص المديرية على دعم الجمعيات وتمكينها من إطلاق مبادرات مجتمعية تسهم في تأهيل المرافق العامة وتحسين واقعها الخدمي والجمالي، وتعزيز ثقافة العمل التطوعي والمشاركة المجتمعية.

بدوره، أوضح مدير جمعية «بُناة» أدهم حسين، أن فكرة المبادرة انطلقت من ملاحظته، بصفته طالباً في كلية الآداب قسم اللغة العربية، حاجة حديقة الكلية إلى أعمال التنظيف والتأهيل، ما دفعه إلى طرح الفكرة على زملائه في الجمعية، الذين رحبوا بها وشجعوا على تنفيذها، مؤكداً أهمية التعاون بين المؤسسات الرسمية والفعاليات الشبابية لإنجاح المبادرات المجتمعية التي تصب في الصالح العام.

وأضاف حسين أن المبادرة تندرج في إطار توجه الجمعية لتوسيع نطاق أنشطتها التطوعية لتشمل كليات أخرى في المحافظة، ولا سيما كليتي التربية والاقتصاد، إضافة إلى التحضير لإطلاق حملة تشجير مع بداية العام المقبل تستهدف جميع الكليات.

تعزيز العمل التطوعي

من جهته، أوضح المهندس المشرف على حدائق كليات درعا محمد المغيض أن مشاركتهم في المبادرة جاءت حرصاً على إضفاء رونق حضاري على الحديقة، وتأكيداً على ضرورة تعزيز ثقافة العمل التطوعي وترسيخ روح المبادرة والتعاون والانتماء والمسؤولية المجتمعية لدى الشباب، من خلال تضافر جهود الطلاب والجمعيات والجهات المعنية.

وتعد جمعية «بُناة» في محافظة درعا من المبادرات الشبابية العاملة في مجال التطوع والمشاركة المجتمعية، وتسعى إلى تفعيل دور الشباب في خدمة المجتمع المحلي عبر تنفيذ أنشطة ومبادرات تهدف إلى تحسين البيئة العامة وتعزيز ثقافة العمل الجماعي والمسؤولية المجتمعية.

وتأتي هذه المبادرة في سياق الجهود الحكومية الرامية لتحسين الواقع الخدمي والجمالي للمرافق العامة، والارتقاء بالبيئة الجامعية، من خلال دعم المبادرات المجتمعية وتعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية والجمعيات الأهلية، إذ كانت شهدت الفترة الماضية حملات تنظيف وتأهيل لعددٍ من الطرقات والشوارع ومجاري الأودية.