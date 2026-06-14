الجودة والاعتمادية تعلن مواعيد وآلية الاعتراض على نتائج الامتحان الطبي الموحد 2026

دمشق-سانا

أعلنت الهيئة الوطنية للجودة والاعتمادية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بدء استقبال طلبات الاعتراض على نتائج الامتحان الوطني الطبي الموحد للدورة الأولى لعام 2026، اعتباراً من اليوم الأحد وحتى يوم الأحد الموافق الـ 21 من حزيران الجاري.

وأوضحت الهيئة، عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، أن تقديم طلبات الاعتراض يتم إلكترونياً من خلال الموقع الرسمي للهيئة: http://ncaq-gov.sy/ وذلك ضمن الفترة المحددة لاستقبال الطلبات.

وكانت الهيئة قد أصدرت في التاسع من الشهر الجاري نتائج الامتحان الوطني الطبي الموحد للدورة الأولى لعام 2026 لطلاب الجامعات السورية وغير السورية، بعد إجراء الامتحانات في مراكز معتمدة داخل سوريا وخارجها.