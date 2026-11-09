السيدة لطيفة الدروبي تكرِّم ممثلي سوريا في تحدي القراءة العربي تقديراً لإنجازهما

دمشق-سانا



استقبلت عقيلة الرئيس أحمد الشرع السيدة لطيفة الدروبي، في دمشق اليوم الإثنين، الطفلين محمود عمران وبانة عمر عبدالله، ممثلي الجمهورية العربية السورية في تحدي القراءة العربي، برفقة والدتيهما، وكرّمتهما تقديراً لإنجازهما وتميزهما في المسابقة.



واستمعت السيدة الدروبي إلى تجربة الطفلين في المسابقة ورحلتهما مع القراءة، مؤكدةً أهمية دور الأسرة والمدرسة في رعاية المواهب وتشجيع الأطفال على القراءة واكتساب المعرفة، ما يسهم في تنمية قدراتهم وبناء مستقبل سوريا.



وكان الطالب محمود عمران، من الصف السادس في معهد التربية الخاصة لتأهيل المكفوفين بحلب، حقق المركز الأول في مبادرة “تحدي القراءة العربي” عن فئة ذوي الإعاقة، بينما كانت بانة عمر عبدالله بطلة التحدي في دورته العاشرة على مستوى سوريا وشاركت في المسابقة أيضاً.