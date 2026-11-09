الإثنين 9 نوفمبر 2026 — دمشق
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السيدة لطيفة الدروبي تكرِّم ممثلي سوريا في تحدي القراءة العربي تقديراً لإنجازهما

photo 1 2026 11 09 21 32 00 السيدة لطيفة الدروبي تكرِّم ممثلي سوريا في تحدي القراءة العربي تقديراً لإنجازهما
السيدة لطيفة الدروبي تكرم الطفلين محمود عمران وبانة عبدالله تقديراً لتميزهما في تحدي القراءة العربي-دمشق-9-11-2026-سانا

 دمشق-سانا
 
استقبلت عقيلة الرئيس أحمد الشرع السيدة لطيفة الدروبي، في دمشق اليوم الإثنين، الطفلين محمود عمران وبانة عمر عبدالله، ممثلي الجمهورية العربية السورية في تحدي القراءة العربي، برفقة والدتيهما، وكرّمتهما تقديراً لإنجازهما وتميزهما في المسابقة.
 
واستمعت السيدة الدروبي إلى تجربة الطفلين في المسابقة ورحلتهما مع القراءة، مؤكدةً أهمية دور الأسرة والمدرسة في رعاية المواهب وتشجيع الأطفال على القراءة واكتساب المعرفة، ما يسهم في تنمية قدراتهم وبناء مستقبل سوريا.
 
وكان الطالب محمود عمران، من الصف السادس في معهد التربية الخاصة لتأهيل المكفوفين بحلب، حقق المركز الأول في مبادرة “تحدي القراءة العربي” عن فئة ذوي الإعاقة، بينما كانت بانة عمر عبدالله بطلة التحدي في دورته العاشرة على مستوى سوريا وشاركت في المسابقة أيضاً.

photo 2 2026 11 09 21 32 00 السيدة لطيفة الدروبي تكرِّم ممثلي سوريا في تحدي القراءة العربي تقديراً لإنجازهما
photo 3 2026 11 09 21 32 00 السيدة لطيفة الدروبي تكرِّم ممثلي سوريا في تحدي القراءة العربي تقديراً لإنجازهما
photo 4 2026 11 09 21 32 00 السيدة لطيفة الدروبي تكرِّم ممثلي سوريا في تحدي القراءة العربي تقديراً لإنجازهما
photo 5 2026 11 09 21 32 00 السيدة لطيفة الدروبي تكرِّم ممثلي سوريا في تحدي القراءة العربي تقديراً لإنجازهما
photo 6 2026 11 09 21 32 00 السيدة لطيفة الدروبي تكرِّم ممثلي سوريا في تحدي القراءة العربي تقديراً لإنجازهما
photo 7 2026 11 09 21 32 00 السيدة لطيفة الدروبي تكرِّم ممثلي سوريا في تحدي القراءة العربي تقديراً لإنجازهما
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