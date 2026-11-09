ريال أوفييدو يعيّن نجم ريال مدريد السابق راؤول غونزاليس مدرباً

مدريد-سانا

أعلن نادي ريال أوفييدو الإسباني، اليوم الإثنين، تعيين المهاجم السابق لريال مدريد والمنتخب الإسباني راؤول غونزاليس مدرباً للفريق حتى حزيران 2028.

وذكرت وكالة رويترز أن تعيين غونزاليس جاء عقب إقالة المدرب خوليان كاليرو بسبب النتائج السلبية للفريق، إذ يحتل المركز التاسع في ترتيب دوري الدرجة الثانية الإسباني، بعد خوض 13 مباراة تحت إشرافه.

ويمتلك غونزاليس خبرة تدريبية، إذ سبق له الإشراف على تدريب فريق ريال مدريد الرديف بين عامي 2019 و2025.

وسيخوض غونزاليس أول مباراة له مدرباً للفريق يوم السبت المقبل، أمام نادي جيرونا، على ملعب كارلوس تارتيير، ضمن منافسات دوري الدرجة الثانية.

ويُعد غونزاليس من أبرز لاعبي ريال مدريد السابقين، إذ تُوّج معه بستة ألقاب في الدوري الإسباني، وثلاثة ألقاب في دوري أبطال أوروبا، قبل أن يخوض تجارب احترافية مع شالكه الألماني والسد القطري ونيويورك كوزموس الأمريكي.

كما مثّل غونزاليس المنتخب الإسباني في 102 مباراة دولية، سجل خلالها 44 هدفاً.