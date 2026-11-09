الإثنين 9 نوفمبر 2026 — دمشق
|
Reading: ريال أوفييدو يعيّن نجم ريال مدريد السابق راؤول غونزاليس مدرباً
بحث
بحث
sana-logo-mobile

ريال أوفييدو يعيّن نجم ريال مدريد السابق راؤول غونزاليس مدرباً

photo 2026 11 09 21 18 04 ريال أوفييدو يعيّن نجم ريال مدريد السابق راؤول غونزاليس مدرباً
راؤول غونزاليس نجم ريال مدريد السابق -مدريد - أرشيف رويترز

مدريد-سانا

أعلن نادي ريال أوفييدو الإسباني، اليوم الإثنين، تعيين المهاجم السابق لريال مدريد والمنتخب الإسباني راؤول غونزاليس مدرباً للفريق حتى حزيران 2028.

وذكرت وكالة رويترز أن تعيين غونزاليس جاء عقب إقالة المدرب خوليان كاليرو بسبب النتائج السلبية للفريق، إذ يحتل المركز التاسع في ترتيب دوري الدرجة الثانية الإسباني، بعد خوض 13 مباراة تحت إشرافه.

ويمتلك غونزاليس خبرة تدريبية، إذ سبق له الإشراف على تدريب فريق ريال مدريد الرديف بين عامي 2019 و2025.

وسيخوض غونزاليس أول مباراة له مدرباً للفريق يوم السبت المقبل، أمام نادي جيرونا، على ملعب كارلوس تارتيير، ضمن منافسات دوري الدرجة الثانية.

ويُعد غونزاليس من أبرز لاعبي ريال مدريد السابقين، إذ تُوّج معه بستة ألقاب في الدوري الإسباني، وثلاثة ألقاب في دوري أبطال أوروبا، قبل أن يخوض تجارب احترافية مع شالكه الألماني والسد القطري ونيويورك كوزموس الأمريكي.

كما مثّل غونزاليس المنتخب الإسباني في 102 مباراة دولية، سجل خلالها 44 هدفاً.

اختتام البطولة التدريبية لقفز الحواجز في نادي الفروسية المركزي
بمشاركة نحو 170 لاعباً.. منافسات قوية في بطولة الجمهورية لبناء الأجسام في حماة
نادي “حمص الفداء” يضم المحترف الفرنسي أليون تيو لصفوف سلة الرجال
الجيش يستضيف تشرين في ختام الجولة الأولى من إياب الدوري الممتاز لكرة القدم
بارما يفوز على فيرونا بالدوري الإيطالي لكرة القدم
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

الأكثر قراءة

آخر الأخبار